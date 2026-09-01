Tras acuerdo petrolero con Estados Unidos, Jorge Rodríguez dice que "el último objetivo de Chávez en la vida fue aumentar la producción petrolera de Venezuela"

Tras el cuestionado acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen venezolano, el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que el último objetivo del expresidente Hugo Chávez en la vida fue "aumentar la producción petrolera de Venezuela".

"Cuando al presidente Chávez le preguntaron, cuando el objeto fue su último objetivo en la vida, era incrementar la producción petrolera de Venezuela", consideró Rodríguez.

Luego, aseveró: "Y le preguntaron: ¿A quién le va a vender el excedente de la producción?".

"¿A quién más? (respondió "Chávez"), al que se lo hemos vendido por toda la vida, a los Estados Unidos de América", añadió el jefe del parlamento chavista.

Un día antes, su hermana, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseveró que el reciente acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos mantiene la propiedad y soberanía de Venezuela sobre sus recursos.

Hay algo que debe quedar claro: "Venezuela conserva la propiedad y la soberanía de sus recursos", indicó Rodríguez.

El acuerdo contempla la explotación de 17 yacimientos petroleros con aproximadamente 65 mil millones de barriles de crudo.

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Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".