'Nicolasito' da su versión sobre las fotografías de Nicolás Maduro en prisión: "Fue un día después del doble terremoto; él no tenía el ánimo de tomarse la foto, está fuerte, resistiendo"

A través de un video, Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro, habló sobre las recientes fotos que circulan de su padre en la prisión de Estados Unidos en la que está recluido.

"Quise hacer este video para contarles cómo nos llegó la foto de mi papá. Esa foto fue tomada el 25 de junio, un día después del doble terremoto. Él nos cuenta que fue sobre las seis de la tarde y llegó la persona que toma fotos; él estaba frente al televisor, estaba conmocionado, muy afligido", dijo 'Nicolasito'.

"Con las llamadas que tiene permitidas, nos llamó casi cinco veces, muy pendiente de la situación, preguntando cosas. Él no tenía el ánimo de tomarse la foto", continuó.

"La persona que tomaba fotos insistió... Fue un mensaje para demostrar que está fuerte, que está resistiendo; las envió por un correo postal el 13 de julio y llegó al destino el 25 de agosto... La familia la pudo ver", agregó.

"El viernes él llamó y redactó el mensaje que luego pusimos en sus redes; espero que podamos seguir teniendo buenas noticias. Estamos aferrados a la fe y esperanza para que pronto esté libre", finalizó.

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Este fin de semana se habrían difundido dos fotografías de Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Vestido con un conjunto deportivo (sudadera y pantalón) de color gris claro, el dictador aparece sonriendo en las instantáneas.

En las fotos, el tirano se observa más delgado y con más canas que en su última aparición pública.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplen casi ocho meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

El proceso judicial contra el dictador venezolano por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.

Estando en el poder, Maduro y Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.