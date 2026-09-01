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Régimen de Venezuela

"Esto es prosperidad y bienestar; no es una subordinación": Cúpula militar del régimen venezolano respalda el acuerdo petrolero con Estados Unidos

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Cúpula militar del régimen venezolano / Gustavo González López, ministro de Defensa del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Cúpula militar del régimen venezolano / Gustavo González López, ministro de Defensa del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
El ministro de Defensa de la dictadura venezolana, Gustavo González López, se pronunció al respecto.

Este martes, la cúpula militar del régimen venezolano respaldó el nuevo acuerdo petrolero con Estados Unidos, calificándolo como un paso hacia la prosperidad y el bienestar del país.

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Al respecto, el ministro de Defensa de la "administración interina", Gustavo González López, en compañía de todo el alto mando militar, sostuvo: Si usted me preguntara este acuerdo en una sola palabra, esto es prosperidad y bienestar para el país.

"Nosotros acompañamos, aprobamos y estamos de acuerdo en todos los términos del reciente acuerdo estratégico que ha tenido el país con los Estados Unidos en cuanto a desarrollo energético en los campos petroleros", acotó.

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Consideró además que en dicho acuerdo se verá "el ingreso de mucha inversión internacional que se va a traducir en mayor empleo, mayor producción y todo el encadenamiento que va a traer más empleo".

"Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz. No es una subordinación. Estamos completamente de acuerdo", añadió.

Un día antes, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseveró que el reciente acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos mantiene la propiedad y soberanía de Venezuela sobre sus recursos.

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"Hay algo que debe quedar claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía de sus recursos", indicó Rodríguez.

El acuerdo contempla la explotación de 17 yacimientos petroleros con aproximadamente 65 mil millones de barriles de crudo.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".

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