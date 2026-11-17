El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia anunció este martes que presentará oficialmente a su embajador ante los Estados Unidos con el objetivo de normalizar por completo los vínculos diplomáticos bilaterales, en respuesta directa a la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de nominar a Kara Frederick como nueva representante diplomática norteamericana en el país suramericano.

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“En correlato a eso, también Bolivia hará lo correspondiente, de presentar sus representantes diplomáticos, porque la decisión es restablecer plenamente las relaciones con el país norteamericano”, sostuvo José Luis Gálves durante una conferencia de prensa.

Este paso diplomático pone fin a casi 18 años de distanciamiento al más alto nivel representativo, etapa iniciada en septiembre de 2008 cuando el entonces mandatario Evo Morales expulsó al embajador norteamericano Philip Goldberg y suspendió las operaciones de las agencias de cooperación y lucha antidrogas bajo acusaciones categóricamente desmentidas por Washington.

El proceso de normalización diplomática comenzó formalmente el 8 de noviembre de 2025, cuando el presidente boliviano, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, anunciaron el restablecimiento de las relaciones a nivel de embajada, en coincidencia con la asunción de Paz al cargo presidencial.

Desde entonces, Bolivia ha adoptado medidas de acercamiento con Washington que permitieron su adhesión estratégica al Escudo de las Américas la coalición contra el crimen organizado impulsada por la Administración de Trump, además de recuperar la cooperación antidrogas, interrumpida durante el Gobierno de Morales.

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Tanto Frederick como el futuro embajador boliviano deberán completar los procedimientos legislativos correspondientes en sus respectivos países: en el caso norteamericano, la nominación requiere la aprobación del Senado, mientras que las designaciones de embajadores en Bolivia también necesitan el aval de la Cámara Alta antes de que los diplomáticos asuman oficialmente sus funciones en La Paz y Washington.