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Arabia Saudita

Explosiones sacudieron la capital de Arabia Saudita en medio de los enfrentamientos con los hutíes: residentes fueron alertados

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Riad, Arabia Saudita - Foto de referencia: EFE
Riad, Arabia Saudita - Foto de referencia: EFE
Los residentes recibieron un mensaje de texto en el que se les indicaba inicialmente que se pusieran a salvo debido a una "amenaza aérea"

Varias explosiones sacudieron Riad este martes antes de que la coalición militar que combate a los hutíes en Yemen interceptara un misil balístico lanzado hacia la capital saudita por ese grupo respaldado por Irán.

Los residentes recibieron un mensaje de texto en el que se les indicaba inicialmente que se pusieran a salvo debido a una "amenaza aérea". Posteriormente, un segundo mensaje de la Defensa Civil saudita avisó que la alerta había sido levantada.

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"Las defensas aéreas interceptaron y destruyeron un misil balístico lanzado por la milicia terrorista hutí hacia Riad", publicó la coalición liderada por Arabia Saudita en la red social X.

La alianza había informado anteriormente que las defensas aéreas también destruyeron durante la noche otro proyectil balístico que se dirigía hacia la región sur.

Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha enfrentado ataques casi diarios de los hutíes de Yemen durante semanas, después de que en julio se rompió una tregua en su largo conflicto.

El domingo, ese grupo reivindicó ataques contra el distrito comercial de Riad, donde, según testigos, la Torre Aramco, sede del gigante petrolero del mismo nombre, sufrió daños.

Por su parte, la coalición encabezada por Riad lleva a cabo bombardeos recurrentes contra posiciones de esos combatientes en Yemen.

Según la agencia de noticias hutí Saba, la aviación saudita realizó este martes una serie de ataques contra la capital, Saná, y sus alrededores, en particular contra una instalación de gas y un edificio de la compañía petrolera yemení.

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La guerra en Yemen estalló en 2014 con la toma de Saná por parte de los hutíes, quienes expulsaron al gobierno reconocido internacionalmente, lo que desencadenó la intervención de la coalición al año siguiente.

En 2022 se firmó una tregua, pero los combates se reanudaron a mediados de este año, en un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.

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