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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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España

Catástrofe ferroviaria en España: decenas de muertos y heridos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid - Sevilla

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente España -Foto_EFE
Accidente España -Foto_EFE
Un choque entre una formación de Renfe y un tren de la compañía Iryo provocó el descarrilamiento de varios vagones en el municipio toledano de Urda, con la consiguiente suspensión total del tráfico ferroviario.

La red ferroviaria española sufrió un grave accidente en las primeras horas de este miércoles, luego de que un tren de alta velocidad de la compañía Iryo y un convoy AVE operado por Renfe colisionaran en el kilómetro 118 de la línea que conecta Madrid con Sevilla, a la altura de los municipios toledanos de Los Yébenes y Urda.

Las autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los organismos de socorro confirmaron un nuevo balance oficial de al menos 46 personas fallecidas entre los 544 pasajeros que viajaban a bordo de ambas unidades, mientras que decenas de heridos son trasladados a los centros hospitalarios de Toledo, Alcázar de San Juan y Ciudad Real, con la habilitación de medidas que incluyeron la suspensión de los procedimientos médicos no urgentes para atender la contingencia.

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De acuerdo con los primeros informes técnicos y los testimonios recabados en la zona del siniestro, la colisión se produjo por alcance cuando la unidad de Renfe impactó por la parte posterior al tren de la firma operadora privada, con el saldo de dos vagones que salieron de la vía y cayeron por un terraplén.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno de España, la administración autonómica y la mayoría de las colectividades políticas suspendieron sus agendas oficiales y actos públicos en señal de duelo, al tiempo que la Unidad Militar de Emergencias y los cuerpos de rescate desplegaron un operativo con el fin de liberar a las personas atrapadas en la estructura de los vagones.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer si el hecho respondió a un fallo en los sistemas automáticos de seguridad o a un error humano en la regulación del tráfico en este sector de la infraestructura ferroviaria nacional.

La adopción de medidas de contingencia inmediatas por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y las empresas operadoras busca prestar asistencia integral a las víctimas y sus familiares en las terminales de Madrid, Sevilla y Córdoba.

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El establecimiento de protocolos de revisión exhaustivos en las líneas de transporte masivo resulta fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer la confianza en el sistema de transporte nacional.

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