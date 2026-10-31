Fuerte llamado de sectores políticos para que la capital colombiana sea militarizada

En Bogotá, la capital colombiana, se ha abierto un fuerte debate ante el pedido de militarización que hacen algunos sectores políticos de la ciudad ante el incremento de la inseguridad. Un cabildo abierto convocado por miembros del Concejo de Bogotá reabre el debate sobre la implementación de asistencia militar en la capital colombiana. Actualmente, esta iniciativa, respaldada por más de 37.000 firmas verificadas y aprobadas, busca desplegar fuerzas militares en las localidades del sur de la ciudad