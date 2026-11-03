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Vivienne Jolie-Pitt pasa a llamarse Vivienne Jolie y da cuarto golpe al actor: solo dos de sus hijos mantienen el apellido Pitt

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Brad Pitt, actor - Foto de EFE
Brad Pitt, actor - Foto de EFE
la hija logró la aprobación de un tribunal de Los Ángeles para cambiar su nombre y es la cuarta de los seis hermanos en hacerlo.

La distancia entre Brad Pitt y sus hijos queda otra vez en evidencia. Vivienne Marcheline Jolie, la hija menor del actor y Angelina Jolie, eliminó de manera oficial el apellido paterno luego de que un tribunal de Los Ángeles aprobase su solicitud de cambio de nombre. A sus 18 años, la joven pasó de llamarse Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie.

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La decisión se autorizó en una audiencia celebrada el lunes 2 de noviembre en el Tribunal Superior de Los Ángeles, California. Según documentos judiciales citados por medios norteamericanos, la jueza Virginia Keeny aprobó la petición al no presentarse objeciones.

“Al no haber objeciones, se concede la petición de cambio de nombre. El decreto está firmado y presentado”, indica la resolución judicial.

Vivienne inició el trámite en julio, pocos días luego de cumplir 18 años. En la solicitud, la razón expuesta para retirar el apellido de su padre fue de carácter “personal”. La joven comenzó a usar en público el nombre Vivienne Jolie en 2024, cuando apareció así en los créditos del programa de mano del musical de Broadway The Outsiders, producción en la que colaboró con su madre.

La decisión de Vivienne se suma a la de tres de sus hermanos. Shiloh fue la primera en retirar legalmente el apellido Pitt en 2024, a poco tiempo de cumplir 18 años. Maddox y Zahara también consiguieron que sus solicitudes fueran aprobadas en septiembre de 2026.

De esta manera, cuatro de los seis hijos de la expareja eliminaron oficialmente el apellido del actor de sus nombres. Los otros dos son Pax y Knox, aunque este último ya se usó públicamente el apellido Jolie sin que se confirmase un cambio legal.

En el caso de Pax, no se informó aún de una solicitud formal para modificar su nombre. El joven, adoptado por Jolie en Vietnam en 2007, fue señalado en diferentes publicaciones como uno de los hijos más críticos con su padre.

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Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su separación en septiembre de 2016, tras más de una década juntos y dos años de matrimonio. La ruptura estuvo acompañada de una larga disputa judicial y por la custodia de sus hijos. El divorcio quedó formalizado en diciembre de 2024, pese a que aún mantienen un conflicto legal relacionado con Château Miraval, la propiedad y viñedo que adquirieron en Francia.

La ruptura familiar además estuvo marcada por un incidente que sucedió en un vuelo privado en septiembre de 2016, que derivó en investigaciones por presuntos comportamientos abusivos. El FBI cerró su investigación sin presentar cargos contra Pitt, y las autoridades de protección infantil de Los Ángeles concluyeron sus pesquisas sin determinar que hubiese ocurrido maltrato.

La decisión de Vivienne pone de nuevo manifiesto el distanciamiento entre el actor y la mayoría de sus hijos. Aunque el cambio de apellido no significa por sí mismo una declaración pública acerca de su relación familiar, sí formaliza una decisión personal que la joven comenzó a expresar dos años atras.

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