Hallan sin vida al abogado del ‘Pollo’ Carvajal en su apartamento de la Gran Vía en Madrid

Nielson de Souza Vilela, abogado del exjefe de la inteligencia militar chavista venezolana Hugo Armando "Pollo" Carvajal, fue hallado muerto el pasado jueves en su apartamento de la Gran Vía madrileña.

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Nielson tenía aproximadamente 40 años, y representó durante años en España al exgeneral chavista "Pollo" Carvajal, quien actualmente está a la espera de una sentencia en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

Fuentes policiales citadas por Antena 3 indicaron que la muerte podría tratarse de un suicidio, aunque las autoridades españolas aún no han confirmado oficialmente las causas del deceso. La investigación sobre las circunstancias permanece abierta.

El hallazgo se produce en un momento crítico para su excliente. Desde el 25 de junio de 2025, Carvajal aguarda la resolución del fallecido juez Alvin K. Hellerstein del tribunal federal de Nueva York, tras declararse culpable de cuatro cargos:

Conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.

Participación en actividades de narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Narcotráfico.

Tráfico de armas.

La sentencia, prevista inicialmente para octubre de 2025, lleva más de un año postergada. Fuentes cercanas al exgeneral atribuyen estas demoras a la información que continúa entregando a las autoridades norteamericanas. Esta colaboración se habría intensificado tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La información que posee Carvajal

Según fuentes del entorno del exoficial, Carvajal estaría detallando ante la justicia estadounidense los canales que el régimen venezolano habría utilizado para financiar a partidos y dirigentes de izquierda en distintos países, con especial énfasis en España y en la figura del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

El vínculo entre el "Pollo" Carvajal y la justicia española tiene historia propia. Tras su detención en territorio español, el exgeneral pasó dos años de 2021 a 2023 a la espera de su extradición a Estados Unidos.

Durante ese período compareció ante la Audiencia Nacional e intentó frustrar su entrega colaborando con los jueces locales: aportó información sobre la presunta financiación del régimen chavista a Podemos y sobre la relación del chavismo con Zapatero.

El 19 de julio de 2023 fue entregado a Estados Unidos. Sin embargo, la información que aportó continuó circulando en las investigaciones. Apenas dos meses y medio después de la detención de Maduro, la agencia Homeland Security Investigations (HSI) facilitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, exaccionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra.

Ese material fue incorporado a las diligencias del magistrado José Luis Calama y sustentó la imputación de Zapatero el 18 de mayo, en el marco del caso que investiga el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a la compañía. Zapatero negó haber intervenido en esa decisión.

No obstante, la muerte del abogado, reaviva el caso de Juan Carlos Márquez Cabrera, secretario general de Entes Corporativos de PDVSA, quien fue hallado muerto en una oficina en San Sebastián de los Reyes dos días después de declarar ante la Audiencia Nacional en julio de 2019 sobre contratos vinculados al exembajador español en Venezuela Raúl Morodo.