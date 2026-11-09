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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Paraguay

Descubren bóveda secreta detrás de una pared falsa durante un allanamiento a mansión del expresidente paraguayo Santiago Peña

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Allanamiento a mansión de Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Fotos EFE
Allanamiento a mansión de Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Fotos EFE
El allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino se dio tras la investigación por el desfalco al banco Ueno Bank.

La fiscalía paraguaya allanó este domingo la residencia del expresidente Santiago Peña, a 50 km de Asunción, en el marco de la investigación por el colapso bancario que precipitó su destitución y detención, informó el Ministerio Público.

El banco digital Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes -la mitad de la población del país- quedaron sin acceso a sus depósitos. Ocho de sus directivos están presos.

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El allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino se da "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", informó la fiscalía en un comunicado.

Durante el allanamiento, las autoridades descubrieron una bóveda oculta detrás de una pared falsa, no obstante, tras intentar abrirla, no pudieron, ya que tiene un sistema de seguridad israelí y un sistema de reconocimiento de iris ocular.

Peña, de 47 años, quedó el sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

El exmandatario es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025.

La Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

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La mansión allanada está bajo la lupa de la justicia. Según el acta de imputación, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos 500.000 dólares para financiar su construcción.

Las cuotas mensuales equivalían a unos 38 mil dólares, casi seis veces su salario como presidente, según la Fiscalía.

El viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder.

Alliana ordenó este domingo que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno "no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema", según informó en X.

El nuevo mandatario informó que ya se le devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a 158 millones de dólares. Está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.

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