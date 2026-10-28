Desbordamiento de una cañada anegó varias zonas de El Varillal, estado Zulia, tras intensas lluvias

Las intensas lluvias registradas durante más de seis horas provocaron el desbordamiento de la cañada Morillo, a la altura del sector El Varillal, en la parroquia Cecilio Acosta de Maracaibo, estado Zulia, la mañana del martes 27 de octubre.

La crecida del agua ocasionó el colapso parcial del embaulado y de una pared de contención, lo que provocó inundaciones en calles, áreas comunes y estacionamientos de un conjunto residencial.

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La emergencia también afectó unos 25 metros de la pared de soporte del edificio Ceiba 2, ubicado cerca del puente de la avenida 56 con calle 98.

De acuerdo con los reportes de los vecinos, la cañada no registraba un desbordamiento de esta magnitud desde hacía casi seis años.

Las autoridades locales informaron posteriormente que la situación en la zona había sido controlada.

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Las intensas precipitaciones registradas en septiembre y octubre de 2026 han provocado severas inundaciones, desbordamientos de vías y fallas eléctricas en gran parte de Venezuela.