Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Por medio de un video, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, implicados en el caso de la corrupción de la UNGRD, desde la base militar a la cárcel La Picota. Tras el cambio del centro de detención de estos hombres implicados en uno de los mayores casos de corrupción durante la administración del presidente Gustavo Petro, el actual jefe de Estado de Colombia dejó claro que “se acabaron los privilegios”.