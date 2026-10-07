NTN24
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Abelardo de la Espriella
Programa: El Informativo

Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Por medio de un video, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, implicados en el caso de la corrupción de la UNGRD, desde la base militar a la cárcel La Picota. Tras el cambio del centro de detención de estos hombres implicados en uno de los mayores casos de corrupción durante la administración del presidente Gustavo Petro, el actual jefe de Estado de Colombia dejó claro que “se acabaron los privilegios”.

También le puede interesar

Olmedo López, Sneyder Pinillla y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE/Captura video de X @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Christa Pike | Foto: AFP
Christa Pike

"Fue cruel y constituyó una tortura": abogado de Christa Pike sobre ejecución fallida de inyección letal

Exmagistrada que inhabilitó a María Corina Machado / FOTO: EFE - Captura de pantalla
María Corina Machado

Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida

EE. UU. intercepta combustible con destino a Cuba - Foto: NTN24
Estados Unidos - Cuba

Contundente operativo: así fue como EE. UU. frustró envío ilegal de combustible con destino a Cuba

María Corina Machado, celebra su cumpleaños, en medio de su anhelado deseo de regresar a su país - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado celebra un nuevo año de vida en medio de su plan por regresar a Venezuela

IA - Foto Canva
Inteligencia Artificial

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Actualidad

Ver más
Intento de feminicidio en la Terminal de Transporte de Salitre - Captura de pantalla de X
Bogotá

Presunto intento de feminicidio en la Terminal de Transporte de Salitre en Bogotá: mujer fue atacada con arma blanca por su expareja

Maricarmen Abascal (AFP)
España

Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo desató protestas por la vivienda en España

Soldado ruso - Foto de referencia: EFE
Rusia

País latinoamericano alerta sobre ofertas de trabajo en Rusia vinculadas a reclutar personas para la guerra con Ucrania

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Intento de feminicidio en la Terminal de Transporte de Salitre - Captura de pantalla de X
Bogotá

Presunto intento de feminicidio en la Terminal de Transporte de Salitre en Bogotá: mujer fue atacada con arma blanca por su expareja

Maricarmen Abascal (AFP)
España

Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo desató protestas por la vivienda en España

Soldado ruso - Foto de referencia: EFE
Rusia

País latinoamericano alerta sobre ofertas de trabajo en Rusia vinculadas a reclutar personas para la guerra con Ucrania

El periodista Luis Galeano ha sido uno de los más críticos con el régimen de Nicaragua-Fotos: Cortesía/Archivo AFP
ICE

Periodista nicaragüense que fue despojado de su nacionalidad por el régimen de Ortega fue liberado en Miami tras ser arrestado por el ICE

Ultimatum del De la Espriella a alias Pinocho / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

Ultimátum del gobierno de De la Espriella a alias ´Pinocho’: “Tiene las horas contadas”

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Barbie (AFP)
Barbie

La nueva Barbie no es una mujer: la marca sorprende con una figura "esculpida a imagen y semejanza" de un reconocido cantante

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023