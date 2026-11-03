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Martes, 03 de noviembre de 2026
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La NASA confirma que naves espaciales pasarán por la Tierra en "su camino hacia Marte": estas son las fechas

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Misión de la NASA Escapade con aeronaves (NASA)
Misión de la NASA Escapade con aeronaves (NASA)
La Nasa, además de confirmar las fechas, indicó que las naves espaciales serán observables mediante telescopio.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció que unas naves espaciales pasarán por la Tierra en lo que definió bajo una dinámica de “una tras otra” en los próximos días.

“Las naves espaciales gemelas ESCAPADE de la NASA pasan por la Tierra una tras otra los días 6-7 y 8-9 de noviembre en su camino hacia Marte”, anunció la Nasa en sus redes sociales.

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La Nasa, además de confirmar las fechas, indicó que las naves espaciales serán observables mediante telescopio.

“¿Tienes un telescopio? Es posible que puedas avistar cada nave espacial en las horas previas a cada sobrevuelo como un punto tenue que se desplaza lentamente de este a oeste”, confirmó la agencia.

Las naves espaciales gemelas de la NASA comenzaron su viaje a Marte en noviembre de 2025 tras despegar a bordo de un cohete New Glenn de Blue Origin desde el Complejo de Lanzamiento 36 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida a las 3:55 pm EST.

Las naves se encuentran en una fase de aproximación a la Tierra, antes de iniciar una maniobra de “inyección transmarciana”, según la Nasa, en algún momento de noviembre de 2026.

La velocidad ganada antes de la maniobra permitirá a las naves aprovechar el efecto Oberth —un fenómeno que describe cómo un motor de cohete es más eficiente cuando se enciende a altas velocidades— para impulsarse hacia Marte.

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“La nave espacial ESCAPADE llegará a Marte en septiembre de 2027 y se colocará en una órbita de captura amplia”, indicó la Nasa en una nota de prensa previa sobre la asombrosa misión.

Posteriormente, los equipos de la misión reducirán y sincronizarán las órbitas de las naves espaciales antes de comenzar la misión científica, que dará inicio en la primavera de 2028.

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