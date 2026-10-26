Luto en el mundo de la animación: muere a los 46 años una de las voces más famosas de los dibujos animados incluida la de Bugs Bunny

Eric Bauza, el reconocido actor de doblaje que interpretó a Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes emblemáticos de Looney Tunes, falleció a los 46 años. Su familia confirmó el fallecimiento en un mensaje que publicó el domingo en su cuenta de Instagram, en el que indicó que sucedió de forma repentina.

La noticia fue recibida como una pérdida para la industria de la animación. Bauza se convirtió en una de las voces modernas más reconocidas de estos personajes, al seguir el legado del legendario actor de doblaje Mel Blanc.

Según la información de la agencia Associated Press, el médico forense del condado de Los Ángeles determinó que Bauza murió en su casa a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Nacido en Canadá y de padres filipinos, Bauza descubrió desde adolescente su talento para imitar voces de dibujos animados. Inició su carrera profesional en 2001 y, con el paso de los años, participó en más de 400 producciones de cine y televisión.

Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, dio su voz a otros personajes de Looney Tunes, entre los que destacan Porky Pig, el Pájaro Loco y distintas figuras de series y películas animadas. Su trabajo de igual forma incluyó producciones como Puss in Boots, Muppet Babies y Avatar: The Last Airbender.

Su trayectoria se reconoció con tres premios Emmy Infantiles y Familiares, obtenidos en 2022, 2023 y 2025.

Uno de sus proyectos recientes fue la película Coyote vs. Acme, en la que estuvo dando voz a varios personajes de la franquicia. La producción llamó la atención luego de que Warner Bros. decidiera al principio no estrenarla, antes de que otro distribuidor impulsara su llegada a las salas.

La familia de Bauza anunció su muerte sin dar inicialmente más detalles e indicó que compartiría nueva información más adelante.

Su fallecimiento deja un vacío entre los seguidores de la animación y en una industria en la que su voz dejó mantener vigentes a personajes que han venido acompañando a varias generaciones.