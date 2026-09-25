Tribunal autoriza al Pentágono a catalogar a Anthropic como un “riesgo para la seguridad nacional”

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia falló este viernes 25 de septiembre a favor del Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, validando la potestad del Departamento de Defensa para clasificar a la empresa de inteligencia artificial Anthropic como un riesgo para la seguridad nacional.

La resolución judicial desestimó la demanda presentada por la firma tecnológica, la cual califica de arbitraria la prohibición del uso de sus modelos de lenguaje dentro de la infraestructura gubernamental.

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La decisión del tribunal de apelaciones, adoptada por una mayoría de dos votos contra uno, ratificó las restricciones impuestas por el Pentágono el pasado mes de marzo contra los sistemas desarrollados por la compañía, específicamente la familia de modelos Claude.

Los magistrados concluyeron que el Ejecutivo estadounidense cuenta con las facultades legales para restringir la incorporación de herramientas de software cuando identifiquen vulnerabilidades o amenazas potenciales para los sistemas de información militar.

“El Departamento contaba con amplio respaldo para concluir que la continua integración de Claude en los sistemas de información, ya sea por parte del Departamento o de sus contratistas, representaba un riesgo para la seguridad nacional amparado por la ley. La decisión de restringir el acceso a esta tecnología responde a criterios técnicos y de defensa estratégica”, precisó el juez Gregory Katsas.

Por su parte, el Departamento de Defensa exigió el uso irrestricto de la tecnología para cualquier fin legalmente amparado, generando una fractura institucional que se agravó tras los recientes cuestionamientos públicos formulados por el director de la empresa, Dario Amodei, sobre los peligros de acelerar el avance de la inteligencia artificial sin salvaguardas éticas.

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​La ratificación de la medida judicial alinea la gestión del Pentágono con la postura de la Casa Blanca, la cual rechaza imponer frenos regulatorios al sector para mantener la competitividad tecnológica frente a competidores globales como China.