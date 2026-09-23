Altos funcionarios de Estados Unidos y China mantienen conversaciones económicas antes de reunión entre Trump y Xi que apunta a ser histórica

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles, 23 de septiembre, que sostuvo nuevas conversaciones en Washington con el viceprimer ministro de China, He Lifeng, en momentos en que avanzan los preparativos para la reunión que mantendrán el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

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“Hoy en Washington, el viceprimer ministro He Lifeng y yo mantuvimos conversaciones sustanciales sobre la relación económica entre Estados Unidos y China antes de la reunión del presidente Trump con el presidente Xi”, señaló Bessent en una publicación en X.

El funcionario agregó que las discusiones estuvieron enfocadas en alcanzar compromisos que protejan a los trabajadores y agricultores estadounidenses y que, al mismo tiempo, impulsen los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos.

Cabe resaltar que el encuentro se produjo después de las conversaciones que ambos funcionarios mantuvieron el pasado domingo en Nueva York, junto con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. De acuerdo con los reportes de esas negociaciones, ambos países avanzaron en asuntos relacionados con el comercio, la inteligencia artificial y los minerales críticos.

Asimismo, uno de los puntos clave fue la creación de un diálogo entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial, incluido un mecanismo para notificar incidentes relacionados con esta tecnología que puedan alcanzar un nivel de preocupación para la seguridad nacional. También se acordó avanzar en la puesta en funcionamiento del denominado Board of Trade, mecanismo bilateral destinado a discutir posibles modificaciones arancelarias para determinados bienes considerados no sensibles.

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Las conversaciones tienen, además, como telón de fondo la tregua comercial entre Washington y Beijing, cuyo plazo está previsto para expirar el próximo 10 de noviembre. Bessent indicó este miércoles que Estados Unidos está dispuesto a analizar tanto una extensión de los acuerdos existentes como la posibilidad de negociar un pacto comercial de mayor alcance, una propuesta que, según sus declaraciones, fue planteada por la parte china durante las conversaciones del domingo.

La nueva reunión en Washington ocurre apenas un día antes del encuentro previsto entre Trump y Xi Jinping. El mandatario chino inició este miércoles su viaje a Estados Unidos, donde tiene programada una cumbre con Trump el jueves 24 de septiembre. Entre los asuntos que estarán sobre la mesa aparecen la relación comercial, la inteligencia artificial y otros temas de interés bilateral.