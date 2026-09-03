Régimen iraní lanza video en redes sociales burlándose de EE. UU. con un montaje del popular videojuego 'Buscaminas'

La guerra en Medio Oriente se intensifica en medio de ataques del régimen iraní y amenazas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Este jueves, la teocracia de Irán volvió a atacar objetivos militares estadounidenses en Kuwait, haciendo caso omiso de las advertencias del Gobierno de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Tras agresiones en el Estrecho de Ormuz, EEUU atacó instalaciones claves del régimen iraní o

El ejército de Kuwait afirmó que había interceptado un ataque con misiles y drones procedentes de Irán. Teherán detalló que había atacado la base aérea de Ahmad al Jaber, en territorio kuwaití, "con misiles y drones".

Kuwait, por su parte, calificó los ataques como una "amenaza directa para su seguridad y estabilidad", y una "grave violación de las normas del derecho internacional".

Mientras tanto, los mercados del petróleo volvieron a sentir el golpe y en medio de una inquietud generalizada pasaron a operar al alza debido a la convulsa situación en el Estrecho de Ormuz, determinante para el comercio internacional.

Justamente este paso marítimo sigue siendo uno de los principales detonantes en la guerra, pues Trump ha advertido a Irán por la amenaza de sus minas para las embarcaciones.

A esto se le suma que el miércoles el presidente propuso cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump".

"Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿¿¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por ESTRECHO DE TRUMP??? Como el propio Estados Unidos, será más 'sexy' que nunca", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Ahora, en medio de la tensión bélica, el régimen iraní lanzó en redes sociales un video de burla hacia la situación y las preocupaciones de Estados Unidos sobre las minas.

"Mi querido tío Sam, ven a Irán", publicó la cuenta oficial de la Embajada de Irán en Sierra Leona.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán ataca objetivos de Estados Unidos en Kuwait pese a las advertencias de Trump o

Acompañando el texto, un curioso video en el que convierte al Estrecho de Ormuz en un tablero del videojuego Buscaminas, creado por la empresa estadounidense Microsoft en la década de 1990.

Además, el video va a acompañado de una persona intentando cantar el himno de Estados Unidos pero es interrumpido por efectos de bomba, un claro dardo a la administración Trump.