NTN24
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Acuerdo petrolero

“Lo que están haciendo en el régimen venezolano no es porque se convirtieron en las hermanitas de la caridad, es porque le temen a Trump”: Mario Díaz-Balart

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Delcy Rodríguez, Donald Trump, Mario Díaz-Balart
Delcy Rodríguez, Donald Trump, Mario Díaz-Balart
l legislador republicano Mario Díaz-Balart se pronunció sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez.

El reciente acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela ha desencadenado un torbellino de reacciones y preocupaciones tanto dentro como fuera del suelo venezolano.

Este pacto, que ha sido visto con reservas por diversas voces críticas, ha llevado a cuestionar la legitimidad y las repercusiones de tales negociaciones para el futuro del país sudamericano.

o

La líder opositora venezolana María Corina Machado emitió un duro pronunciamiento contra el acuerdo señalando que existe un profundo sentimiento de rabia y tristeza en el país por decisiones tomadas sin consultar a los ciudadanos.

"Sé lo que ustedes están sintiendo, tristeza, rabia, ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros", expresó Machado en su mensaje a los venezolanos.

La opositora cuestionó aspectos fundamentales del pacto: "Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo, quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quién da las garantías, cómo beneficia esto a los venezolanos".

El legislador republicano Mario Díaz-Balart expresó distancia frente a esta decisión y criticó la participación del polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt en el proceso.

o

Díaz-Balart señaló en entrevista con NTN24 que el empresario "acabará enfrentando a la justicia en un futuro democrático", contradiciendo las declaraciones del secretario de Energía Chris Wright, quien defendió al empresario.

El congresista estadounidense explicó que "en un futuro, cuando exista un Estado de derecho en Venezuela, cuando Venezuela sea libre, todos los que hayan cometido delitos" deberán responder ante la justicia.

Sobre los mecanismos de control, Díaz-Balart reconoció limitaciones: "Yo no voy a decir que se puede evitar toda la corrupción, que es muy desagradable, muy negativa". El dinero del acuerdo se deposita en una cuenta del Departamento del Tesoro estadounidense, aunque existen dudas sobre los controles una vez transferido a Venezuela.

Además, aseguró que la posición liviana de Delcy Rodríguez frente al Gobierno de Estados Unidos se debe al temor del Rodrigato a Trump y las Fuerzas Armadas estadounidenses, con la figura de Maduro encarcelado en territorio norteamericano como principal ejemplo.

“Lo que están haciendo en el régimen no es porque se convirtieron en las hermanitas de la caridad, es porque le temen a Trump y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", dijo.

Temas relacionados:

Acuerdo petrolero

Gobierno de Estados Unidos

Petróleo

Régimen venezolano

Mario Díaz-Balart

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo cerco al régimen cubano: EE. UU. sancionó a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela, a 8 meses de la captura de Maduro, continúa “lo de siempre, pero es peor”: Schamis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Lo que están haciendo en el régimen venezolano no es porque se convirtieron en las hermanitas de la caridad, es porque le temen a Trump”: Mario Díaz-Balart

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El presidente Trump califica a España como país “arruinado” por la crisis migratoria en Ceuta

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella, Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro
Mario Díaz-Balart

"Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, heredó de Petro un país en bancarrota": Mario Díaz-Balart

Mario Díaz-Balart (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Familiares de presos políticos denuncian traslados arbitrarios a otros centros de detención sin aviso - Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

“Es hora de que dejen de estar jugar con la esperanza”: familiar de preso político sobre traslados

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

“A los bandidos les queda la rendición o la baja en combate”: Abelardo de la Espriella entrega balance de operación militar

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen venezolano

“Estamos tratando de desmantelar una organización criminal”: Perkins Rocha tras 8 meses de captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
rey Carlos III y la reina Camila-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

El rey Carlos III de Inglaterra expresa su profunda solidaridad con Colombia tras el devastador terremoto: “admiramos profundamente la resiliencia y fortaleza”

Gustavo Petro

¿Hacia dónde va? Gustavo Petro abandona Colombia tras dejar el poder

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

“A los bandidos les queda la rendición o la baja en combate”: Abelardo de la Espriella entrega balance de operación militar

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
rey Carlos III y la reina Camila-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

El rey Carlos III de Inglaterra expresa su profunda solidaridad con Colombia tras el devastador terremoto: “admiramos profundamente la resiliencia y fortaleza”

Gustavo Petro

¿Hacia dónde va? Gustavo Petro abandona Colombia tras dejar el poder

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

“A los bandidos les queda la rendición o la baja en combate”: Abelardo de la Espriella entrega balance de operación militar

Cantante | Foto Canva
Cantante venezolano

El rap venezolano llega a Bogotá: Akapellah se presentará en La Pámpara

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella

De la Espriella anunció recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por dos integrantes de disidencias de Iván Mordisco en el Tolima: "Se les acabó la fiesta"

Carlos Giménez, congresista republicano de Estados Unidos / Proceso electoral en Venezuela - Fotos de referencia: EFE
transición política

"Es imprescindible convocar elecciones en Venezuela lo antes posible y salirnos del régimen ilegítimo que pisotea al pueblo": congresista republicano Carlos Giménez

Foto de avión en Liberia (AFP)
África

Migrantes enviados por EE. UU. a país africano se negaron a bajar del avión y fueron enviados a otra nación en la que se habla español

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023