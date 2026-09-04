“Lo que están haciendo en el régimen venezolano no es porque se convirtieron en las hermanitas de la caridad, es porque le temen a Trump”: Mario Díaz-Balart

El reciente acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela ha desencadenado un torbellino de reacciones y preocupaciones tanto dentro como fuera del suelo venezolano.

Este pacto, que ha sido visto con reservas por diversas voces críticas, ha llevado a cuestionar la legitimidad y las repercusiones de tales negociaciones para el futuro del país sudamericano.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado emitió un duro pronunciamiento contra el acuerdo señalando que existe un profundo sentimiento de rabia y tristeza en el país por decisiones tomadas sin consultar a los ciudadanos.

"Sé lo que ustedes están sintiendo, tristeza, rabia, ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros", expresó Machado en su mensaje a los venezolanos.

La opositora cuestionó aspectos fundamentales del pacto: "Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo, quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quién da las garantías, cómo beneficia esto a los venezolanos".

El legislador republicano Mario Díaz-Balart expresó distancia frente a esta decisión y criticó la participación del polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt en el proceso.

Díaz-Balart señaló en entrevista con NTN24 que el empresario "acabará enfrentando a la justicia en un futuro democrático", contradiciendo las declaraciones del secretario de Energía Chris Wright, quien defendió al empresario.

El congresista estadounidense explicó que "en un futuro, cuando exista un Estado de derecho en Venezuela, cuando Venezuela sea libre, todos los que hayan cometido delitos" deberán responder ante la justicia.

Sobre los mecanismos de control, Díaz-Balart reconoció limitaciones: "Yo no voy a decir que se puede evitar toda la corrupción, que es muy desagradable, muy negativa". El dinero del acuerdo se deposita en una cuenta del Departamento del Tesoro estadounidense, aunque existen dudas sobre los controles una vez transferido a Venezuela.

Además, aseguró que la posición liviana de Delcy Rodríguez frente al Gobierno de Estados Unidos se debe al temor del Rodrigato a Trump y las Fuerzas Armadas estadounidenses, con la figura de Maduro encarcelado en territorio norteamericano como principal ejemplo.

“Lo que están haciendo en el régimen no es porque se convirtieron en las hermanitas de la caridad, es porque le temen a Trump y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", dijo.