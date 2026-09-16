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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Cristiano Ronaldo

El intenso cruce de Cristiano Ronaldo con jugador argentino en partido de la Champions asiática: los dos terminaron en el piso tras empujarse

septiembre 16, 2026
Por: Luis Cifuentes
Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr - Foto: EFE
El jugador argentino tomó a Cristiano Ronaldo para marcarlo, pero el portugués lo impidió forcejeando con él hasta lanzarlo al césped.

Cristiano Ronaldo protagonizó en las últimas horas un intenso cruce con un jugador argentino en un partido de la Champions League asiática con el Al-Nassr.

Mientras se disputaba el primer encuentro de la fase de grupos ante el Al Ain de Emiratos Árabes, el jugador portugués se cruzó con el argentino Matías Palacios en el borde del área cuando el Al-Nassr se encontraba en fase de ataque.

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El jugador argentino tomó a Cristiano Ronaldo para marcarlo, pero el portugués lo impidió forcejeando con él hasta lanzarlo al césped.

Finalmente, Ronaldo le reclamó al argentino la sujeción, aunque el juez no sancionó falta para ningún equipo.

El equipo de CR7 terminó ganando por goleada 4 a 0 en su debut en la Liga de Campeones de Asia.

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Ronaldo no logró marcar en los 90 minutos, por lo que su cuenta personal se mantiene en 979 goles durante su carrera.

Pero este no es el único cruce entre ambos jugadores. En 2024, en un encuentro entre los mismos equipos, el portugués y el argentino terminaron forcejeando, incluso con Ronaldo tomando por el cuello a Palacios.

Para esa ocasión, el equipo de Ronaldo se impuso por 5 a 1 con uno de los goles del 'Bicho'.

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