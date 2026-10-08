Tribunal Supremo declara firme la condena de cuatro años de prisión para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro en plena disputa electoral

En un contundente fallo emitido desde la capital del país, el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes determinó la ejecución inmediata de la condena de cuatro años y dos meses de prisión contra el exlegislador Eduardo Bolsonaro, tras ratificar la condición de cosa juzgada sobre el proceso incoado en su contra.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece en territorio norteamericano bajo el argumento de una supuesta persecución institucional, enfrentará la inclusión de su nombre en la lista oficial de prófugos con orden de captura, sumado a la anulación de sus documentos de viaje.

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El alto tribunal halló culpable al excongresista por el delito de coacción a la justicia, luego de comprobar sus maniobras diplomáticas ante autoridades en Washington para entorpecer el juicio por golpismo dictado contra su padre.

“Tras el rechazo unánime de los recursos presentados por la defensa, la condena adquirió carácter firme e inapelable. Se ordena la inclusión del exparlamentario en el registro de personas requeridas por la justicia y la cancelación de la totalidad de los pasaportes emitidos a su nombre”, estableció la determinación judicial del magistrado instructor.

Esta orden de encarcelamiento irrumpe en un momento crucial para la estabilidad política de Brasil, tras los resultados del pasado domingo donde Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de los sufragios frente al 45 % del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A pesar del veto para ejercer cargos públicos y la destitución de sus funciones institucionales, el acusado mantiene una activa participación mediática en la campaña de su hermano con miras al decisivo balotaje del 25 de octubre.

Los gabinetes de análisis geopolítico observan con atención el impacto de esta sentencia firme en el electorado, mientras la justicia brasileña reafirma la aplicación estricta de la ley sobre la cúpula política a las puertas de la elección presidencial.