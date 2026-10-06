Jair Bolsonaro solicita a la Corte Suprema de Brasil que le permita recibir a su hijo antes del balotaje

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) que autorice a su hijo Flávio Bolsonaro a visitarlo previo a la segunda vuelta presidencial, en la que el senador se va a enfrentar al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.

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La solicitud fue presentada este lunes por la defensa de Bolsonaro, un día luego de que Flávio obtuviese el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con 47,03 % de los votos, ante el 45,16 % que se llegó por Lula. Ninguno logró la mayoría requerida para evitar el balotaje.

Jair Bolsonaro está cumpliendo prisión domiciliaria con una condena de 27 años y tres meses por delitos con relación al golpe de Estado luego de las elecciones de 2022. Además de la pena, la Justicia de Brasil le impuso restricciones de sus comunicaciones y le prohibió usar redes sociales, incluso de manera indirecta.

El impedimento para que Flávio pueda visitar a su padre fue impuesto en julio por el magistrado Alexandre de Moraes, integrante del STF, en un período de 90 días. La decisión se realizó luego de que el senador divulgara en internet una carta escrita por Jair Bolsonaro en respaldo de su candidatura presidencial.

Para la Justicia, esa publicación podía reflejar una violación de las restricciones que impedían al expresidente intervenir en actividades políticas por medio de redes sociales, inclusive mediante terceros. Como consecuencia, Flávio quedó de manera temporal excluido de las visitas a la residencia donde su padre cumple la prisión domiciliaria.

La defensa asegura ahora que las circunstancias que generaron la prohibición modificaron y que ya no existe razón para tener un régimen excepcional de visitas. En su petición, los abogados han argumentado que “no más se muestra necesaria la manutención de un régimen excepcionalmente restrictivo de visitas”, según la formulación que recogieron medios brasileños.

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Como alternativa a la restitución inmediata del régimen habitual, los abogados pidieron que se autorice una única visita de Flávio previo al próximo 11 de octubre, fecha en la que termina de forma oficial la suspensión. La defensa busca que el encuentro tenga carácter exclusivamente familiar y se haría bajo las condiciones que dictamine la Justicia.

La petición sucede en un momento sobre todo relevante para la familia Bolsonaro. Flávio, senador del Partido Liberal, logró contra los pronósticos de varias encuestas superar a Lula en la primera vuelta y ser el candidato de la derecha para la definición presidencial.