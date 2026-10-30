Tarek William Saab, señalado como pieza clave del aparato represivo en Venezuela, ahora dice que "apuesta por vivir en paz y amar a quienes piensan diferente"

El exfiscal general de la dictadura venezolana, Tarek William Saab, manifestó recientemente en una entrevista que apuesta por el entendimiento entre personas con distintas posiciones políticas e ideológicas.

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"Yo apuesto a la fusión de todas las ideas positivas que nos lleven a vivir en paz", expresó el todavía integrante del régimen chavista.

“Que nos lleven a amar al contrario, independientemente de que pueda pensar diferente y no llegar a un nivel tal de buscar su desaparición, matarlo”, acotó.

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Dichas declaraciones generaron cuestionamientos en sectores de la oposición y entre defensores de derechos humanos, quienes recordaron las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia registradas durante sus años de gestión.

Tarek William Saab ha sido calificado reiteradamente como un operador central de la maquinaria represiva de la dictadura venezolana.

Durante su gestión como fiscal general, cargo que ocupó entre agosto de 2017 y su renuncia en febrero de 2026, se le señaló por instrumentalizar el sistema de justicia penal con fines de persecución política y encarcelamiento de la disidencia.

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Por ende, su discurso de reconciliación ha provocado reacciones negativas en el seno de la población venezolana.

Después de abandonar la Fiscalía General a comienzos de 2026, Saab pasó a desempeñar funciones relacionadas con el área cultural, entre ellas la dirección de la 'Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida'.