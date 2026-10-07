“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado

Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, conversó con NTN24 sobre el deseo y respaldo manifestado por el pueblo venezolano hacia la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, de quien desean su pronto regreso al país. Así también se refirió a las diferentes posturas políticas que han surgido desde Estados Unidos frente al anhelado retorno de Machado a su país.