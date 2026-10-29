Al menos dos personas muertas tras derrumbarse una columna rocosa en la región turística de Capadocia, Turquía

Un deslizamiento de tierra provocado por la lluvia derivó este jueves en el derrumbe de una columna rocosa en la región turística turca de Capadocia, con un saldo de dos muertos, informó el gobernador local.

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El derrumbe se produjo a las 15H15 (Hora local) como consecuencia de "una caída de piedras provocada por un deslizamiento de tierra en la localidad de Goreme", cerca de este museo al aire libre, afirmó el gobernador de Nevşehir, Huseyin Kok.

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"Hemos recuperado los cuerpos de las dos personas que perdieron la vida. Un herido fue hospitalizado", añadió.

La zona se ha cerrado al público y "las operaciones de búsqueda y rescate (...) siguen en marcha", precisó el gobernador.

Capadocia alberga formaciones rocosas conocidas como chimeneas de hadas, fruto de una actividad volcánica de hace mucho tiempo.