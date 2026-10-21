Fonseca se sinceró sobre el sentimiento que tuvo al tomar la decisión de mover su concierto de El Campín: "Fue duro, un huracán por muchas razones"

Tras la fuerte polémica generada por el estado de la gramilla del estadio El Campín, los organizadores del concierto de Fonseca, programado hace meses para el próximo 24 de octubre, informaron que ahora se realizará en el Vive Claro, también en Bogotá.

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Según la comunicación oficial del artista, la decisión, que se sale completamente de sus manos, responde al compromiso de ofrecer al público una noche con todas las garantías de seguridad, producción y comodidad que merece.

"El equipo de producción ya trabaja en el traslado para que cada detalle preparado para esta cita llegue intacto: el mismo repertorio, la misma puesta en escena y la misma fiesta que Bogotá lleva meses esperando", dicta el comunicado.

“Bogotá es mi casa, y la casa está donde está la gente. Todo lo que preparamos para esa noche sigue en pie, con la misma ilusión del primer día y con más ganas que nunca de encontrarnos para cantar juntos las canciones que nos han conectado durante tanto tiempo. Hoy la vida nos sorprende con una situación que no podemos controlar, pero lo importante es que nuestra cita cambia de lugar, pero no de fecha. Los espero el sábado 24 de octubre en Vive Claro Estadio de mi Bogotá del alma. Mi gratitud y cariño por ustedes siempre”. Fonseca.

La fecha se mantiene, las boletas conservan total validez y el espectáculo llega completo a su nuevo escenario. Algunas localidades de gradería tendrán leves ajustes (se cargará la nueva boleta en Tuboleta Pass solo para las localidades de gradería), mientras que los palcos y la silletería en gramilla no tendrán ninguna modificación.

Asimismo, el cantante, en entrevista con Noticias RCN, se sinceró y habló de lo que sintió al cambiar el escenario.

“Fue duro, fue digamos que un huracán por muchas razones. Lo primero, pues digamos, ese sentimiento de que veníamos desde hace 10 meses hablando del Campín, el Campín, el significado que tiene el Campín y, de pronto, de un día para otro, a tan pocos días, tener que hacer ese cambio fue fuerte”, aseveró Fonseca.

Del mismo modo, indicó que entendía el dolor por el que pasaba el bogotano, principalmente el amante del fútbol, debido a lo que pasó con la grama de El Campín.

“Fue fuerte la transición también porque yo entendí en ese momento el dolor y lo ofendido que estaba el bogotano y más el bogotano, digamos, hincha del fútbol, con toda esta situación”, indicó.

En el mismo sentido, contó los insultos que empezó a recibir e indicó que él siempre quiso lo mejor para su ciudad.

“Y empecé a recibir por redes sociales una cantidad de mensajes e insultos en donde yo decía: ‘Pero al final del día, yo soy bogotano, yo quiero lo mejor para mi ciudad’, pero entendí algo que todos sabemos, pero ahí lo entendí, digamos, de una manera más fuerte y contundente: lo que significa el fútbol para nosotros”, agregó.

Finalmente, el cantante reiteró por qué tomó esta decisión y lo mucho que significa este concierto para su carrera.

“Como lo dije en mi mensaje, en mis redes sociales, esa cancha que nos ha dado tantas alegrías a todos y que definitivamente, pues, ese deterioro a todos nos afecta y ahí fue que dijimos: ‘No, vamos a cambiar de lugar porque no hay otro camino que solidarizarnos con el fútbol, con el sentimiento de la ciudad y abrir otro espacio’”, puntualizó.