Trump reasignó USD 52 millones que iban a ser enviados a Europa y Oriente Medio a Latinoamérica: estos son los países que recibirán esta ayuda

La administración de Donald Trump ha decidido avanzar con la reasignación de US$52,1 millones en fondos de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) que fueron aprobados para países de Europa y Oriente Medio y que ahora estarán destinados a Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. La medida fue comunicada al Congreso de Estados Unidos y generó cuestionamientos de legisladores demócratas.

Los recursos estaban destinados de forma inicial a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. La mayor parte del dinero la aprobó el Congreso en 2022, en la guerra entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de respaldar a Ucrania y a países europeos afectados por el conflicto.

El Departamento de Estado informó en septiembre su intención de cambiar el destino de los fondos. Pese a que los legisladores Jeanne Shaheen, senadora demócrata, y Gregory Meeks, representante demócrata, pidieron detener la operación y sostuvieron un bloqueo sobre la reasignación, la administración Trump informó que va a seguir adelante con el traslado.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú serán los nuevos beneficiarios de los US$52,1 millones.

Washington asegura que los recursos dejarán reforzar la cooperación de seguridad en el hemisferio occidental, sobre todo en la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado. Igualmente señala entre sus objetivos la seguridad del Canal de Panamá y el fortalecimiento de las alianzas militares estadounidenses en la región.

Los cuatro países forman parte, además, del marco operativo de la denominada Alianza de las Américas, impulsada por la administración Trump para aumentar la coordinación regional contra organizaciones criminales. Según el Departamento de Estado, la cooperación además busca reducir la dependencia de estos gobiernos de equipamiento militar procedente de países que se ven como adversarios de Estados Unidos.

La decisión se realizó después de una gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú. El secretario de Estado puso la cooperación en seguridad y la lucha frente al narcotráfico entre los principales puntos de la relación de Washington con estos gobiernos.

El Departamento de Estado afirma que la reasignación responde a la estrategia de la administración para dar más prioridad al hemisferio occidental.

“La reasignación de fondos desde Oriente Medio y Europa hacia el hemisferio occidental es coherente con la Estrategia de Seguridad Nacional”, aseguró la dependencia a The Washington Post. Washington añadió que los recursos servirán para combatir el llamado “narcoterrorismo” y contribuir a la seguridad del Canal de Panamá.

Por último, la decisión abrió una disputa entre la administración y legisladores demócratas. Shaheen y Meeks aseguran que el Ejecutivo no tiene libertad ilimitada para modificar el destino de fondos que el Congreso ha aprobado para objetivos específicos.