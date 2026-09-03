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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Harry Potter

Harry Potter regresa a Hogwarts: así lucen los personajes en el nuevo tráiler de ‘La piedra filosofal’ presentado por HBO

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Harry Potter - Foto AFP
Harry Potter - Foto AFP
El nuevo avance permite conocer con mayor detalle la propuesta visual de la serie y la recreación de Hogwarts durante el primer año de Harry Potter y sus compañeros en el Colegio de Magia y Hechicería.

Con motivo del evento global ‘Regreso a Hogwarts’, que se celebra tradicionalmente a comienzos de septiembre, HBO y HBO Max presentaron este 2 de septiembre un nuevo adelanto de la próxima serie basada en Harry Potter y la piedra filosofal.

La producción llevará al formato televisivo la historia creada por la escritora británica J.K. Rowling y tiene previsto estrenar su primera temporada a nivel mundial el 25 de diciembre de 2026.

El nuevo avance permite conocer con mayor detalle la propuesta visual de la serie y la recreación de Hogwarts durante el primer año de Harry Potter y sus compañeros en el Colegio de Magia y Hechicería.

Uno de los principales objetivos de esta adaptación es ofrecer una versión más cercana a los libros originales, incorporando escenas, detalles de la trama y personajes que no tuvieron espacio en las películas de la franquicia, cuya primera entrega llegó a los cines hace 25 años.

El tráiler comienza con la llegada de los estudiantes al castillo y posteriormente presenta varias de las escenas más recordadas del primer libro. Entre ellas aparece la ceremonia del Sombrero Seleccionador, que determina que Harry pertenezca a Gryffindor, además de imágenes del Gran Comedor durante el tradicional banquete de bienvenida.

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El adelanto también muestra diferentes momentos de la vida escolar en Hogwarts, como las clases de encantamientos, el hallazgo de la capa de invisibilidad y el encuentro con el Espejo de Oesed.

A esto se suman escenas de la partida de ajedrez mágico, el enfrentamiento con el troll en los baños y varias secuencias relacionadas con el Quidditch, deporte en el que Harry ocupa la posición de Buscador.

Otro de los aspectos que llamó la atención en el material presentado es la participación del nuevo reparto y sus primeras líneas de diálogo. Entre los personajes que aparecen destaca Severus Snape, interpretado por Paapa Essiedu, quien protagoniza algunos momentos que muestran desde el comienzo la tensa relación que mantiene con Harry.

La nueva adaptación contará además con un elenco juvenil encargado de dar vida a los protagonistas. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout asumirá el papel de Ron Weasley.

Con esta producción, HBO busca ofrecer una adaptación televisiva de la saga que permita desarrollar con mayor profundidad el universo creado por Rowling y explorar elementos de los libros que quedaron fuera de las ocho películas originales.

 

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