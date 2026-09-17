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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Guerra en Ucrania

Ucrania ataca refinería de Yaroslavl y aeródromo militar en Rostov con enjambre de drones: Zelenski compartió impactantes videos

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: @ZelenskyyUa
Foto: @ZelenskyyUa
La refinería de Yaroslavl, una instalación petrolera de aproximadamente 15 millones de toneladas de capacidad anual.

Ucrania ejecutó una operación militar coordinada contra objetivos estratégicos en territorio ruso durante la madrugada del 17 de septiembre de 2026, impactando la refinería de petróleo de Yaroslavl y un aeródromo militar en Rostov, según confirmó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski a través de sus redes sociales.

"Agradezco a nuestros guerreros, que hacen que Rusia sienta la guerra cada día", declaró el mandatario en su cuenta de X.

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El presidente detalló que la operación fue ejecutada conjuntamente por el Servicio de Seguridad de Ucrania, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, la Inteligencia de Defensa y el Servicio de Inteligencia Exterior.

El ataque a la refinería de Yaroslavl, una instalación petrolera de aproximadamente 15 millones de toneladas de capacidad anual, representa un golpe significativo a la infraestructura energética rusa.

Esta instalación había sido previamente atacada en operaciones anteriores, según reportes de observadores internacionales.

En el aeródromo militar de Rostov, las fuerzas ucranianas confirmaron daños a seis aeronaves rusas: un avión de transporte An-12, dos aviones An-26 y tres helicópteros.

"El Servicio de Seguridad también llevó a cabo un ataque preciso en un aeródromo militar en Rostov", afirmó el presidente ucraniano en su comunicado oficial.

Zelenski también mencionó "buenos resultados en el Mar Negro", aunque no proporcionó detalles específicos sobre operaciones en esa zona.

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El mensaje del mandatario enfatizó la capacidad de respuesta de Ucrania ante la agresión rusa: "Cada día, respondemos a la agresión. Rusia debe elegir la paz", concluyó.


Observadores militares han señalado que estos ataques forman parte de una estrategia ucraniana para llevar el conflicto más allá de las líneas del frente. Las autoridades rusas no han emitido declaraciones oficiales sobre los ataques reportados.

Videos en redes sociales mostraron incendios en ambas locaciones durante las primeras horas de la mañana, aunque la información no ha sido verificada de manera independiente.

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