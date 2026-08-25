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Martes, 25 de agosto de 2026
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Deportes Tolima a una victoria de hacer historia: buscará remontar para llegar por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Libertadores

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Copa Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores - Foto: EFE
El conjunto colombiano tiene que ganar por una diferencia de dos goles como mínimo en Quito para alcanzar una instancia a la cual nunca ha llegado y dejar atrás la desventaja sufrida en Ibagué.

Deportes Tolima tiene este martes la oportunidad de llegar por primera vez los cuartos de final de la Copa Libertadores, y para eso, tendrá que remontar como visitante el 1-0 que Independiente del Valle logró en el partido de ida.

El equipo colombiano visita el estadio Banco Guayaquil de Quito, con una exclusiva obligación: ganar. Una victoria por dos o más goles le dejará irse de forma directa entre los ocho mejores del torneo, a su vez que un triunfo por un gol hará que la serie se tenga que definir por penales.

Independiente del Valle se encuentra con la ventaja obtenida en Ibagué por el tanto de Arón Rodríguez. El resultado hace que el equipo dirigido por Sebastián Oliveros a tenga que asumir riesgos más grandes, pero el escenario de igual forma puede abrir espacios para buscar el gol que empaté a inicios del partido la eliminatoria.

La chance tiene un peso sobre todo especial para Tolima. El club no ha disputado los cuartos de final de la Libertadores, razón por lo que una remontada en ecuador representaría la mejor actuación de su historia en la más importante competición de clubes de Sudamérica.

El desafío, de paso, va a ser superar a un rival que pasa por un momento positivo. Independiente del Valle tiene 15 victorias de manera consecutiva en todas las competiciones y lidera el campeonato ecuatoriano. En su último partido previo a esta revancha, derrotó 3-2 a Leones, con dos goles del paraguayo Carlos González.

Tolima llega tras empatar sin goles ante Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay. El cuerpo técnico reservó a varios futbolistas fueron titulares en el encuentro de ida ante el conjunto ecuatoriano, considerando justamente en cómo será el compromiso internacional.

El contexto del partido de igual forma está reflejado por el calendario poco usual de esta edición. El primer partido entre los dos equipos fue reprogramado luego del terremoto que afectó a Colombia, razón por la cual esta serie quedó retrasada respecto del resto de los octavos de final. Como consecuencia, el vencedor va a ser el último equipo en concretar el cuadro de cuartos.

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