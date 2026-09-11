Cronología detallada de los atentados del 11-S que dejaron casi 3 mil muertos en Estados Unidos

Se cumplen veinticinco años desde que el peor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos cambió para siempre el curso del país y del mundo. Se trata de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que son conocidos como el 11-S y que cada año reviven el hecho de que diecinueve integrantes del grupo terrorista Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra distintos puntos estratégicos.