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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Atentado 11-S

Cronología detallada de los atentados del 11-S que dejaron casi 3 mil muertos en Estados Unidos

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Se cumplen veinticinco años desde que el peor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos cambió para siempre el curso del país y del mundo. Se trata de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que son conocidos como el 11-S y que cada año reviven el hecho de que diecinueve integrantes del grupo terrorista Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra distintos puntos estratégicos.

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