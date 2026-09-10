¿Puede Cilia Flores quedar en libertad en EE. UU.? "El juez tendrá que ver la jurisprudencia y aplicar la ley"

La politóloga e investigadora venezolana Maibort Petit, analizó en entrevista con NTN24 el pedido de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, a la justicia de Estados Unidos. Y es que recientemente, la defensa de Flores solicitó al juez federal su libertad condicional bajo el argumento de que se encuentra "delicada de salud". "Cuando hablamos de derechos de esta naturaleza, ellos citan unas siete jurisprudencias donde se han establecido la posibilidad de que estas personas que están enfermas y que tienen muchos estados crónicos puedan esperar fuera el juicio”, argumentó. Y añadió: "El tema del juez es que él tendrá que tener en cuenta la jurisprudencia y aplicar la ley".