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Colombia

Cuerpos del abatido criminal 'Bendito Menor', su novia y escoltas fueron enviados a Barranquilla pese a pedido público que en un video hizo su hermana

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Abelardo de la Espriella y alias Bendito Menor - Archivo
Abelardo de la Espriella y alias Bendito Menor - Archivo
La familia quería que se quedaran en Riohacha para que la madre del señalado criminal pudiese reconocerlo, pero la decisión oficial se mantuvo.

Los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', su novia Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita', y los dos hombres señalados como sus escoltas ya reposan en las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad de Barranquilla tras ser trasladados desde Riohacha este viernes.

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Esto se produce horas luego de que Rosa María Pérez Toncel, hermana de Bendito Menor, solicitara de manera pública al presidente Abelardo de la Espriella que el cadáver de su hermano no fuese llevado a la capital del Atlántico.

La mujer detalló que su madre tenía que verlo para asegurarse que se trataba de su hijo y confirmó que la familia acudió desde temprano al batallón en el que permanecían los cuerpos para tratar de obtener información.

“Nosotros como familiares necesitamos verlo, su madre necesita ver que sí es su hijo”, manifestó Rosa María por medio de su petición al mandatario, esto según la Revista Semana.

La familiar igualmente cuestionó la decisión de mover los cadáveres fuera de La Guajira. Según explicó, en Riohacha hay servicios forenses y la familia hubiese podido realizar allí el reconocimiento.

“Necesitamos que por favor su cuerpo no se lo lleven para Barranquilla”, solicitó la mujer, quien igualmente realizó un llamado a respetar la dignidad de los fallecidos.

“Era un ser humano. Tanto los muertos como los vivos tenemos derechos que se deben cumplir”, añadió.

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Aun así, las autoridades siguieron con el traslado de los cuatro cuerpos a Barranquilla, según informaron medios locales por razones de seguridad y capacidad técnica.

La medida fue anunciada anteriormente y contemplaba que los cadáveres quedaran bajo custodia de Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes.

El procedimiento inició con el traslado de los cuerpos desde Riohacha en un helicóptero del Ejército Nacional. La aeronave llegó al Comando Aéreo de Combate, lugar donde los cadáveres fueron llevados bajo custodia policial hasta la sede de Medicina Legal.

Los cuerpos llegaron cerca de la 1:05 de la tarde, hora colombiana, según los reportes sobre el procedimiento.

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