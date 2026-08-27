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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Toy Story 5

Esta es la fecha en la que la película animada Toy Story 5 estará disponible en la plataforma Disney Plus tras su exitoso estreno en taquilla

agosto 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Toy Story 5 - Foto: EFE
Toy Story 5 - Foto: EFE
La quinta entrega del filme que marcó un antes y un después en la animación cinematográfica, estará disponible para millones de suscriptores en toda América Latina, Estados Unidos y España.

La película animada Toy Story 5, estrenada meses atrás, se incorporará al catálogo de la plataforma Disney Plus, según se conoció oficialmente este jueves.

La reconocida película animada arribará a Disney Plus el próximo 23 de septiembre, donde los aficionados podrán conocer de cerca las aventuras del grupo de juguetes que marcó una era en la animación cinematográfica.

La quinta entrega del filme que marcó un antes y un después en la animación cinematográfica, estará disponible para millones de suscriptores en toda América Latina, Estados Unidos y España.

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Tras permanecer varios meses en las salas de cine, Toy Story 5 superó los 1.000 millones de dólares y se convirtió en la película más taquillera de 2026.

La película alcanzó un nuevo hito en la taquilla mundial al superar los 1.000 millones de dólares en recaudación, consolidándose como la película más exitosa del año.

La nueva producción de Disney y Pixar sumó 1.022 millones de dólares a nivel global, gracias a los 448 millones obtenidos en Estados Unidos y Canadá, y otros 573 millones provenientes de los mercados internacionales.

Con este resultado, la cinta se convierte en la tercera película de 2026 en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares, después de Super Mario Galaxy: la película y Michael, ambas con una recaudación de 1.001 millones.

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Mientras tanto, La Odisea también se perfila para unirse a ese exclusivo grupo. Con 639,6 millones de dólares recaudados en apenas dos fines de semana, todo indica que será la cuarta producción del año en alcanzar esa marca antes del estreno de Spider-Man: Brand New Day, previsto para el 30 de julio.

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