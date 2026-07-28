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Martes, 28 de julio de 2026
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Donald Trump

Donald Trump evita aclarar el destino de 13.000 millones de dólares provenientes del petróleo venezolano

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
El presidente de los Estados Unidos fue cuestionado por los ingresos generados por el crudo venezolano, pero no identificó las cuentas ni presentó un desglose financiero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó detallar el destino de por lo menos 13.000 millones de dólares que se obtuvieron de la comercialización de petróleo venezolano, esto después de ser cuestionado por una periodista acerca del manejo de esos recursos.

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La pregunta surgió en el transcurso de un intercambio a bordo del Air Force One, después de una investigación publicada por el Financial Times que puso el foco en la administración de los ingresos petroleros de Venezuela bajo control estadounidense.

La periodista le solicitó al mandatario explicar en qué lugar se encontraba el dinero y cómo había sido usado. Trump no dio una respuesta concreta sobre las cuentas receptoras ni detalló nada que permitiese determinar cuánto de esos recursos fue transferido o permanece bajo administración estadounidense.

“¿13.000 millones de dólares de Venezuela? Creo que más de eso”, respondió Trump, previo a asegurar que Estados Unidos asumió en distintas ocasiones los costos relacionados con conflictos internacionales.

La reportera insistió en conocer el paradero de los fondos, pero el presidente volvió a evitar una respuesta específica y centró sus declaraciones en la relación que actualmente mantiene Washington con Venezuela.

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Trump sostuvo además, que el dinero es utilizado para “administrar el país” y señaló que una parte podría ir dirigida al Ejército, aunque aclaró que cualquier asignación a las Fuerzas Armadas tendría que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos.

Los registros oficiales disponibles hasta el momento dejan ver únicamente una transferencia de 300 millones de dólares hecha en marzo al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. No existe, al menos de manera pública, un desglose de forma completa que permita conocer el destino del resto de los ingresos mencionados.

La falta de información generó dudas entre economistas y legisladores estadounidenses, los cuales solicitaron mayor transparencia sobre los recursos derivados de la venta del crudo venezolano y sobre el mecanismo que se usa para administrarlos.

Trump también aseguró que Estados Unidos está recibiendo “billones y billones de dólares” de Venezuela, aunque no ofreció cifras detalladas que permitan verificar esa afirmación.

El caso vuelve a poner el foco encima del control de los recursos petroleros venezolanos y sobre la administración de los ingresos que se generaron por la exportación de crudo. A su vez, el gobierno de Estados Unidos defiende su gestión de los fondos, se mantienen las interrogantes sobre cuánto dinero se ha ingresado, dónde se encuentra actualmente y en qué condiciones puede ser usado por las autoridades venezolanas.

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