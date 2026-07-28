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Martes, 28 de julio de 2026
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Japón

Asciende a 13 el número de muertos tras el fuerte terremoto que sacudió a Japón

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Japón (EFE)
Terremoto en Japón (EFE)
El sismo, de magnitud 7,1. se registró en la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu.

Asciende a 13 el número de muertos tras el fuerte terremoto que sacudió a Japón este martes, según informó la primera ministra Sanae Takaichi.

"Trece personas han muerto", dijo Takaichi el miércoles.

El sismo, de magnitud 7,1. se registró en la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, dejando viviendas colapsadas y daños en carreteras, puentes y edificios, a la vez que las autoridades evalúan la magnitud de la emergencia.

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El golpe sísmico transcurrió durante la tarde y alcanzó el nivel máximo de intensidad sísmica registrado por la escala Shindo de Japón.

El movimiento provocó el colapso de varias estructuras dejando a su paso a personas atrapadas entre los escombros.

El terremoto, además, generó interrupciones en el transporte. Los servicios ferroviarios se suspendieron de manera temporal, esto entre algunos trenes de alta velocidad, mientras que las operaciones aéreas sufrieron afectaciones.

Unos 48.000 hogares quedaron sin luz en la región, esto según datos de la compañía eléctrica Kyushu Electric Power.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

La principal razón de la alta actividad sísmica en Japón está en su ubicación en el mapa. El país es conocido como uno de los países más sísmicamente activos pues, se encuentra ubicado en el "Anillo de Fuego" o "Cinturón de Fuego" del Pacífico.

Según National Geographic Society, el anillo fuego "es una cadena de volcanes y sitios de sísmico actividad oterremotos, alrededor de los bordes del Océano Pacífico".

"Aproximadamente el 90% de todos los terremotos ocurren a lo largo del Cinturón de Fuego, y el anillo está salpicado con el 75% de todos los volcanes activos en la Tierra", señala.

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Aunque se le llama anillo, su forma no es circular pero sí colosal: son 40.000 kilómetros con 452 volcanes desde el extremo sur de Sudamérica, a lo largo del costa de América del Norte, a través de la Estrecho de Bering, pasando por Japón y hasta Nueva Zelanda.

El anillo se creó por el cruce las placas tectónicas, enormes losas de la corteza de la Tierra que encajan como piezas de un rompecabezas, sin embargo, no están fijas y se mueven constantemente sobre una capa sólida y fundido roca llamado manto.

Precisamente las placas suelen chocar, separarse o deslizarse una al lado de la otra, generando la mayoría de la actividad tectónica en el Cinturón de Fuego.

Sin embargo, el caso de Japón es especial, pues es una de las más activas del planeta en este tipo de movimientos por un fenómeno llamado subducción: un tipo de área donde las placas tectónicas se encuentran y "una de ellas, más densa, se sumerge bajo la otra, generando una intensa actividad sísmica y volcánica".

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