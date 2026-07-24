Reconocido actor mexicano asiste a concierto de Shakira en Brooklyn y reaviva rumores de romance tras entrevista viral

El presentador mexicano Clovis Nienow volvió a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales tras asistir al concierto de Shakira en el Barclays Center de Brooklyn, como parte de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Su presencia en primera fila del espectáculo reavivó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, meses después de que una entrevista entre ellos se volviera viral por la forma en que la cantante colombiana supuestamente miraba al presentador.

Tras su participación en el show de medio tiempo de la Copa Mundial 2026, la artista barranquillera retomó las fechas programadas de su gira por Estados Unidos.

Durante el concierto en Nueva York, que contó con la participación de Ed Sheeran, Burna Boy y Tyla, Nienow documentó su experiencia a través de Instagram, compartiendo fotografías y videos que desataron reacciones inmediatas.

"Qué show. Qué energía. Qué mujer", escribió el presentador de 32 años en su publicación, palabras que fueron interpretadas por muchos seguidores como una declaración de admiración hacia Shakira.

Los comentarios en redes sociales* no se hicieron esperar. "Eres divino para Shaki. Anímate"; "Que bonita pareja harían ustedes dos"; "Tú mereces ser el nuevo amor de nuestra Shaki", fueron algunos de los mensajes que recibió el mexicano.

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El origen de estas especulaciones se remonta a meses atrás, cuando una entrevista que Nienow realizó a la intérprete de 'Hips Don't Lie' se convirtió en tema viral debido a las miradas que, según usuarios de internet, la colombiana dirigía al presentador durante la conversación.

Ante la magnitud del rumor, el famoso decidió pronunciarse en el programa Hoy Día, donde trabaja habitualmente. "Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal", expresó Nienow al ser cuestionado por sus compañeros sobre las supuestas insinuaciones de la artista.

El presentador explicó que durante aquella entrevista se encontraba nervioso por la relevancia profesional del momento. "Shakira es una mujer admirable, encantadora, con una trayectoria exitosa y, además, es una mujer hermosa, ¿sabes?, no lo puedo negar, cuando la tuve enfrente, es inevitable que no la pueda admirar por su belleza, por su trayectoria", afirmó.

"Lo que más me atrapó de ella fue esa energía tan bonita con la que me recibió, algo que no había vivido con otra persona. Es una mujer con un gran corazón, Shakira es una gran mujer, un gran ejemplo y está hermosa", agregó.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado o desmentido formalmente la existencia de una relación más allá de lo profesional, manteniendo la incertidumbre entre sus seguidores.