“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo”: carta de despedida de un referente de Argentina sacude a la selección

Este jueves 23 de julio, a través de una carta publicada en sus redes sociales, Nicolás Otamendi confirmó su salida de la selección de Argentina. Aunque ya se sabía que el defensor central de 38 años se apartaría de la Albiceleste, faltaba el mensaje oficial con el que confirmara su decisión.

Otamendi se retira del seleccionado después de haber conquistado cuatro títulos oficiales con la Albiceleste: dos Copas América, una Copa del Mundo y una Finalissima.

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El defensor volverá a jugar en su país tras una larga etapa en Europa, luego de firmar contrato con River Plate hasta diciembre de 2027.

Nicolás dio a conocer su salida de la selección por medio de Instagram y aseguró que estas son las palabras más difíciles de expresar en toda su carrera.

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la selección Argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos”, comenzó afirmando.

Asimismo, indicó que se marcha con la cabeza en alto y orgulloso de que su último partido haya sido una final del mundo.

“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto, sabiendo que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, aseguró.

Cabe resaltar que para el seleccionado argentino no han sido días fáciles, pues viene de perder la final del mundo en Nueva York ante España por la mínima diferencia, con un gol de Ferran Torres en el tiempo extra.

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Debido a esto, Nicolás agradeció al hincha argentino por acompañarlos tanto en los buenos como en los malos momentos.

“Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”, añadió Nicolás.

Finalmente, el jugador se despidió y agradeció por haberle permitido cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de “vestir la camiseta más hermosa del mundo”.

“Hoy me despido de la selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo”, concluyó.