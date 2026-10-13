"Usted no fue a mi oficina a recibir mi informe": Petro ante reclamo de Abelardo de la Espriella por "reservas insuficientes" que encontró para enfrentar fenómeno de El Niño

El expresidente de Colombia Gustavo Petro respondió a las críticas del presidente Abelardo de la Espriella acerca de la preparación del país frente a una posible crisis por el fenómeno de El Niño. En una réplica divulgada este martes 13 de octubre, Petro aseguró que su administración dejó herramientas legales y recursos para atender las sequías y acusó a su sucesor de no haber recibido el informe de empalme.

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“Mentiroso. Usted no fue a mi oficina a recibir mi informe, le dio miedo hablar conmigo, por eso no tiene ni idea de cómo tratar la sequía”, afirmó Petro al responder a las declaraciones del actual mandatario, quien advirtió que el país no contaba con reservas suficientes ni con un plan de respaldo térmico para evitar un probable racionamiento eléctrico.

El exmandatario indicó que en su administración expidió el Decreto 802 del 23 de julio de 2026, por medio del cual se declaró una situación de desastre de carácter nacional por 12 meses frente a los riesgos asociados a las sequías.

Según Petro, esa disposición, sustentada en la Ley 1523 de 2012, permitiría reorientar partidas presupuestales que fueron aprobadas por el Congreso para financiar medidas destinadas a garantizar el suministro de agua potable, alimentos y energía eléctrica.

El expresidente aseguró que el nuevo Gobierno tenía la posibilidad de movilizar hasta ocho billones de pesos desde el inicio de su mandato para atender la emergencia e invertir en esos sectores. De igual forma cuestionó la suspensión de iniciativas como Colombia Solar, los proyectos de plantas desalinizadoras y los subsidios para fertilizantes que, según él, tenían que gestionarse por medio de Ecopetrol.

Petro aprovechó también su intervención para criticar a De la Espriella por aparecer públicamente con una pistola en el cinturón. “Indigna la indolencia, indigna que un presidente se dedique a llevar pistolas y no lleve un libro para leer”, manifestó.

La controversia inició después de que De la Espriella presentara una hoja de ruta para afrontar los efectos previstos del fenómeno de El Niño, sobre todo ante el riesgo de sequías y eventuales dificultades en el suministro eléctrico en regiones como la Costa Caribe.

El presidente aseguró que la administración anterior dejó reservas insuficientes y no preparó adecuadamente al sistema energético para afrontar el escenario climático.

"El fenómeno de El Niño no es una sorpresa para nadie. Se sabía que venía, se anunció con meses de anticipación. Aún así, el gobierno que nos precedió no dejó reservas suficientes, no dejó un plan de respaldo térmico y dejó el sistema expuesto a un racionamiento", señaló el presidente.