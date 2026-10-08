Dura sanción a suizo que se enfrentó a Colombia en octavos de final del Mundial por presentar certificados falsos: este es el impacto de la multa

El capitán de la selección suiza de fútbol Granit Xhaka, apartado de los recientes partidos de Liga de Naciones, ha recibido una multa por certificados falsos de vacunación contra el covid-19, anunció el jueves el jugador del Sunderland.

El jugador de 34 años escribió en su cuenta de Instagram que fue condenado por haber obtenido un falso certificado de vacunación contra la covid-19 "a una pena de 50 días-multa de 3.000 francos suizos (3.600 euros) cada uno, con período de prueba de dos años".

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El capitán de la selección suiza, que reconoció los hechos durante una audiencia ante la fiscalía de Lucerna, encargada de la investigación, recibió por tanto una multa total de 150.000 francos suizos (cerca de 160.800 euros, 180.000 dólares).

"Acepto la decisión y asumo mi responsabilidad", continuó en su anuncio. "La pena no será ejecutada si no cometo ninguna infracción durante ese período (de prueba). Ya he pagado las costas del procedimiento".

El exjugador del Basilea, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen y Arsenal, declaró haber estado "preso de la angustia y las dudas" durante la pandemia y "desconfiado hacia las vacunas" para justificar haber recurrido a dos certificados falsos de vacunación durante la pandemia.

Debido a este proceso, Xhaka y la Federación Suiza de Fútbol (ASF) acordaron que el capitán no participaría en la última convocatoria de la selección.

Xhaka jugó con la selección de su país el pasado Mundial 2026 que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. En ese campeonato los suizos avanzaron hasta los cuartos de final tras dejar en el camino en octavos a Colombia.