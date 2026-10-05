Henrique Capriles pide sacar del aire el programa televisivo de Diosdado Cabello: "¿Por qué los venezolanos tenemos que financiar eso?"

Recientemente, el dirigente opositor venezolano Henrique Capriles cuestionó que el programa conducido por el integrante de la dictadura Diosdado Cabello en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), continúe al aire.

El ahora diputado de la Asamblea Nacional controlada por el régimen planteó que sea retirado de la programación por utilizar recursos públicos.

"Yo no tengo ningún problema con que Diosdado Cabello salga y se burle de mí, no me importa que lo haga", dijo Capriles.

Luego, Capriles manifestó que los ciudadanos venezolanos no deberían financiar el mencionado espacio televisivo.

"El tema es que este programa lo paga usted, que me está viendo. ¿Por qué los venezolanos tenemos que financiar un programa de televisión de Diosdado Cabello?", sostuvo.

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"Hasta el secretario de Estado de los Estados Unidos fue acusado de narcotraficante por Diosdado Cabello. Por ahí está el video, lo pueden buscar", insistió.

El exgobernador del estado Miranda propuso que, si Cabello desea mantener el programa y expresar sus opiniones, puede hacerlo a través de sus propias plataformas digitales y con recursos propios.

Hasta el momento, Diosdado Cabello sigue siendo buscado por la justicia de Estados Unidos, que mantiene activa una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Enfrenta cargos federales presentados en el distrito sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.