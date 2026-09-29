NTN24
Martes, 29 de septiembre de 2026
Martes, 29 de septiembre de 2026
Canción

"Esperando un nuevo sol", la canción con la que Frank Quintero reúne a múltiples figuras venezolanas para ayudar a personas afectadas por el doblete sísmico

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Artistas venezolanos grabando una canción - Foto: Instagram
Artistas venezolanos grabando una canción - Foto: Instagram
La grabación contó con la participación de reconocidas figuras del talento venezolano, cuyas intervenciones fueron realizadas entre Caracas y Miami.

Más de 20 artistas, humoristas, comunicadores y personalidades del entretenimiento venezolano unieron sus voces en una producción musical para ayudar a los afectados por el doblete sísmico registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.

o

Se trata del tema musical “Esperando un nuevo sol”, encabezado por el cantautor Frank Quintero junto al conferencista y activista Juan Pablo Dos Santos.

o

La grabación contó con la participación de reconocidas figuras del talento venezolano, cuyas intervenciones fueron realizadas entre Caracas y Miami.

El proyecto reunió a representantes de distintas generaciones y áreas del entretenimiento.

La canción fue concebida como un mensaje de fe, resiliencia y esperanza, con la intención de destacar la importancia de mantenerse unidos y encontrar espacios de apoyo después de momentos difíciles.

o

Entre los participantes figuran: Laureano Márquez, Kiara, María Conchita Alonso, Víctor Muñoz, Víctor Drija, Diveana, Hiyanú Alcántara, Delia Dorta, Guillermo Carrasco, Julio Briceño, Elisa Rego, Viviana Gibelli, Emilio Lovera, Toño EA, Ronald Borjas, El Pollo Brito, Nelson Arrieta, Armando Poyo, Luz Marina, Renny, Daniela Kosan, Ramón Castro, Camila Canabal, Luis Chataing, Katy Ferrer, María Alejandra Requena, Román Lozinski, Sandino Primera, Colina, Fernando Osorio, Eduardo Osorio, Juan Carlos Pérez Soto, Alfredo Matheus, Carlos Segura, Pablo Dagnino y Melissa “La reina del rock”, entre otras figuras.

El régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Temas relacionados:

Canción

Terremoto en Venezuela

Terremoto

Sismo

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Momento exacto: así fue como Delcy Rodríguez admitió que el régimen madurista hizo uso abusivo de la "Ley del Odio"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de la OEA
Dictadura en Nicaragua

Primicia NTN24: Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega con insólita "contrapropuesta" a documento de EE. UU.

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La dictadura de Delcy Rodríguez reconoce que ha usado la ley del odio para reprimir: pide reforma

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira | Foto: EFE
Shakira

Shakira vuelve a España con doce conciertos en Madrid: "Representar en lo más alto a nuestro país"

Carolina Herrera, diseñadora de modas / Luis Miguel, cantante - Fotos: EFE
Luis Miguel

La cena privada de Carolina Herrera y Luis Miguel que llamó la atención en Nueva York

Carlos Mata, cantante y actor venezolano - Fotos: Instagram
Actor

El reconocido cantante y actor venezolano Carlos Mata fue sometido a una delicada cirugía: esto dijo sobre su estado de salud

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ballenas en Argentina - Foto: EFE
Argentina

Bacteria habría provocado la muerte de cientos de ballenas en la Patagonia argentina

Delcy Rodríguez llega a la ONU en compañía del canciller del régimen venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Asamblea General de la ONU

Delcy Rodríguez no llegó sola a la ONU; llegó junto con el canciller que niega los arrestos ilegales en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

La Casa Blanca estrenó Trump TV en medio de suspensión de la cobertura al presidente de principales cadenas por veto contra CNN

Deslave en Nepal- Foto: EFE
Deslizamiento de tierra

El total de muertos por el deslave en Nepal y Tíbet supera los 1.000 y hay más de 4 mil desaparecidos

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio

“Trump y yo somos inquebrantables en nuestro compromiso de que Cuba será libre”: Marco Rubio tras sanciones contra un nieto de Raúl Castro

Avioneta | Foto: Canva
Colombia

Desaparece en Colombia avioneta con cinco personas a bordo: Aeronáutica activa búsqueda

Operaciones de EE. UU. contra el crimen organizado - Captura de video
Pacífico

Las fulminantes operaciones de Estados Unidos en Ecuador contra embarcaciones del crimen organizado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023