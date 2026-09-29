"Esperando un nuevo sol", la canción con la que Frank Quintero reúne a múltiples figuras venezolanas para ayudar a personas afectadas por el doblete sísmico

Más de 20 artistas, humoristas, comunicadores y personalidades del entretenimiento venezolano unieron sus voces en una producción musical para ayudar a los afectados por el doblete sísmico registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.

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Se trata del tema musical “Esperando un nuevo sol”, encabezado por el cantautor Frank Quintero junto al conferencista y activista Juan Pablo Dos Santos.

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La grabación contó con la participación de reconocidas figuras del talento venezolano, cuyas intervenciones fueron realizadas entre Caracas y Miami.

El proyecto reunió a representantes de distintas generaciones y áreas del entretenimiento.

La canción fue concebida como un mensaje de fe, resiliencia y esperanza, con la intención de destacar la importancia de mantenerse unidos y encontrar espacios de apoyo después de momentos difíciles.

Entre los participantes figuran: Laureano Márquez, Kiara, María Conchita Alonso, Víctor Muñoz, Víctor Drija, Diveana, Hiyanú Alcántara, Delia Dorta, Guillermo Carrasco, Julio Briceño, Elisa Rego, Viviana Gibelli, Emilio Lovera, Toño EA, Ronald Borjas, El Pollo Brito, Nelson Arrieta, Armando Poyo, Luz Marina, Renny, Daniela Kosan, Ramón Castro, Camila Canabal, Luis Chataing, Katy Ferrer, María Alejandra Requena, Román Lozinski, Sandino Primera, Colina, Fernando Osorio, Eduardo Osorio, Juan Carlos Pérez Soto, Alfredo Matheus, Carlos Segura, Pablo Dagnino y Melissa “La reina del rock”, entre otras figuras.

El régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.