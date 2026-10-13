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Martes, 13 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Regresó a Colombia en un vuelo medicalizado el exmilitar Henry Camargo, que había pedido ayuda al presidente De la Espriella

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Cancillería de Colombia
Foto: Cancillería de Colombia
A su llegada a Bogotá, Camargo fue recibido por el Hospital Militar Central, institución donde continuará su proceso de atención médica especializada

Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares de Colombia, regresó este lunes al país en un vuelo medicalizado desde Nueva York, según informó la Cancillería colombiana a través de sus redes sociales.

El traslado fue realizado siguiendo instrucciones del presidente Abelardo De La Espriella y gestionado por la Cancillería en coordinación con el Consulado de Colombia en Nueva York.

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La operación fue posible gracias a la autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, destinados específicamente a facilitar el retorno de Camargo en condiciones médicas adecuadas.

A su llegada a Bogotá, Camargo fue recibido por el Hospital Militar Central, institución donde continuará su proceso de atención médica especializada. El exmilitar tiene afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares, lo que garantiza la continuidad de su tratamiento en el sistema médico militar colombiano.

Durante su permanencia en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente del caso y realizó las gestiones necesarias para facilitar su retorno.

El vuelo medicalizado permitió que el traslado se efectuara en condiciones apropiadas para su estado de salud.

"Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia", señaló la Cancillería en su comunicado oficial. La institución agregó: "En La Patria Milagro, nuestra política exterior tiene una prioridad clara: el bienestar de todos los colombianos".

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La repatriación medicalizada implica condiciones especiales de transporte aéreo, incluyendo equipamiento médico y acompañamiento profesional durante el vuelo, para garantizar la seguridad y estabilidad del paciente durante el traslado internacional.

Tras esto, el presidente Abelardo de la Espriella, se pronunció en redes sociales:

"Un país que no cuida a quienes entregaron su vida y su juventud para defender la bandera es un país sin alma ni honor. Cuando vi el video de nuestro soldado Henry Camargo —un valiente compatriota que vistió el uniforme militar durante más de 20 años y que hoy libra una dura batalla contra una grave afección pulmonar—, impartí de inmediato la instrucción a nuestro cónsul en Nueva York de articular todo lo necesario para su vuelo humanitario de regreso a Colombia", aseguró.

"Pude hablar personalmente con él y se lo dije mirándolo a los ojos: en la Patria Milagro nuestros héroes nunca estarán solos, porque tienen un Presidente y un Estado que los respalda y los defiende", agregó.

¿Quién es Henry Camargo?

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Henry Camargo es un exmilitar que dedicó más de dos décadas sirviendo para Ejército Nacional y fue herido en más de una ocasión durante su servicio.

El hombre pasó varios meses hospitalizado en Nueva York por una grave afección pulmonar.

En septiembre, el exsoldado profesional difundió un video desde el Hospital Elmhurst, donde permanecía internado, para pedir ayuda con su traslado a Colombia.

“Señor presidente De la Espriella, le pido de corazón y creo en mi patria milagro que me ayude a trasladar de acá de la ciudad de Nueva York en un vuelo humanitario a Colombia”, dijo en ese entonces.

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