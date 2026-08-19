“Anuncio contra Irán la operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo contra cualquier país”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva arremetida económica en contra del régimen de Irán luego de que Teherán no cumpliera, según el presidente, con los compromisos que se hicieron en el acuerdo entre ambos.

“Nadie le ha dado a la República Islámica de Irán una oportunidad mayor que yo para llegar a un acuerdo”, dijo Trump sobre los acercamientos fallidos con la teocracia.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán amenaza a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército de Estados Unidos o

Sin embargo, señaló que "trágicamente" el régimen "no la ha aprovechado".

Por lo tanto, "¡hoy anuncio la OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS DEVASTADORA QUE SE HAYA LLEVADO A CABO CONTRA CUALQUIER PAÍS!”

Según Trump, es un nuevo capítulo en el conflicto al que calificó como “una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes".

"Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo”, añadió.

Y agregó que los países que apoyen al régimen iraní también serán blanco de fuertes represalias económicas.

“Hoy también anuncio que CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de apoyo vital a Irán enfrentará a su vez CONSECUENCIAS ECONÓMICAS TREMENDAS”, dijo.

VEA TAMBIÉN Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo o

Y advirtió: “Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros navieros, empresas de fachada… Todo esto debe detenerse AHORA MISMO. Saben quiénes son. Este será un DÍA D ECONÓMICO, y necesitamos que todos nuestros aliados se unan a los Estados Unidos de América para aislar y derrotar la amenaza iraní”.

Trump los llamó “maníacos” y aseguró están contra las cuerdas:

“Estas MEDIDAS HISTÓRICAS los paralizarán y acabarán con su capacidad para sembrar el terror en todo el mundo. IRÁN NUNCA TENDRA UN ARMA NUCLEAR”, finalizó.