“Vamos por ti”: el contundente mensaje de Abelardo a Iván Mordisco tras la captura de alias Claudia

n Colombia avanza la ofensiva contra los grupos criminales; recientemente, las autoridades de este país han dado a conocer la captura de Claudia Cristina Fiaga, mejor conocida como alias Claudia o India, quien sería la encargada de las operaciones financieras de Iván Mordisco, líder de una organización al margen de la ley. Tras la captura de esta mujer, quien enfrenta varios delitos, el presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje directo y contundente hacia Iván Mordisco: “Tiene los días contados, tiene fecha de expiración, Mordisco, voy por ti”.