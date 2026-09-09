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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Donald Trump

El avión presidencial de Trump obsequiado por Catar generó alertas luego de que se desplegara el tobogán de evacuación antes de despegar

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump baja de su avión presidencial - Foto: EFE
Donald Trump baja de su avión presidencial - Foto: EFE
Trump se preparaba para viajar a una convención del Partido Republicano en Dallas desde la Base Conjunta Andrews.

El Air Force One, el avión presidencial estadounidense regalado por Qatar al presidente Donald Trump, sufrió un retraso en la pista este miércoles después de que se desplegara accidentalmente un tobogán inflable de emergencia, lo que generó nuevas dudas sobre la seguridad del avión.

Tras el incidente, Trump, que se preparaba para viajar a una convención del Partido Republicano en Dallas desde la Base Conjunta Andrews, tuvo que esperar en su helicóptero antes de poder abordar el avión.

El hombre de 80 años explicó entonces a los periodistas que los inspectores estaban revisando uno de los toboganes inflables del Boeing 747 que se utilizan para evacuaciones de emergencia.

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"Están revisando el tobogán por aquí, y creo que tardarán 15 minutos", dijo Trump en la pista antes de abordar.

Sin embargo, una persona informada sobre la situación declaró posteriormente a la AFP que "personal militar activó accidentalmente el tobogán".

La seguridad del avión ha sido objeto de preguntas recurrentes, y el problema alcanzó su punto álgido durante un reciente incidente dramático en Turquía, donde Trump cambió secretamente a otro avión en medio de preocupaciones de seguridad.

Preguntado el miércoles por un reportero sobre si Trump estaba seguro de que el avión era seguro, Trump respondió: "Sí, lo estoy, de lo contrario no estaría en él".

Tras su llegada a la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, Trump permaneció en su helicóptero durante un tiempo inusualmente largo antes de abordar finalmente el Air Force One, nombre que recibe el avión que transporta al jefe de Estado.

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Esto dio tiempo a los periodistas para observar un tobogán inflable desplegado en el lado derecho del avión, así como el traslado del antiguo avión presidencial desde su hangar a la pista, con sus pasarelas de embarque extendidas.

El actual Air Force One finalmente despegó y aterrizó en Texas, donde Trump tiene previsto hablar en una convención republicana en un intento por movilizar a su partido de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Como ha dicho el presidente, se revisó la diapositiva para asegurarse de que todo funcionara a la perfección", dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado y agregó que Trump "pronunciaría su tan esperado discurso ante una multitud entusiasta y con entradas agotadas".

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