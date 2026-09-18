"Presentaron esa demanda cuando estos bárbaros del M-19 estaban en el poder": exmilitar Plazas Vega

Un jurado federal de Miami declaró por unanimidad no responsable civilmente al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega de la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán durante la recuperación del Palacio de Justicia en Colombia en 1985. El veredicto, emitido tras ocho días de juicio, rechazó las acusaciones presentadas por las hijas del magistrado bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de Estados Unidos.