NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Palacio de Justicia
Programa: El Informativo

"Presentaron esa demanda cuando estos bárbaros del M-19 estaban en el poder": exmilitar Plazas Vega

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Un jurado federal de Miami declaró por unanimidad no responsable civilmente al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega de la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán durante la recuperación del Palacio de Justicia en Colombia en 1985. El veredicto, emitido tras ocho días de juicio, rechazó las acusaciones presentadas por las hijas del magistrado bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de Estados Unidos.

También le puede interesar

Luis Alfonso Plazas Vega | Foto: EFE
Palacio de Justicia

"Presentaron esa demanda cuando estos bárbaros del M-19 estaban en el poder": exmilitar Plazas Vega

Delcy Rodríguez

Definida fecha y hora para la intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

Daniel Ortega y Marco Rubio | Fotos: AFP
Congreso de Estados Unidos

¿Ultimátum? Congreso de EEUU pide a Marco Rubio plan de transición para Nicaragua

Las Farc - Foto AFP
crímenes de las FARC

Perversa y sanguinaria: así es la cúpula de las Farc llamada a declarar por el brutal macrocaso 11

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Así fue el contundente espaldarazo de De la Espriella a iniciativa que busca reducir en 100 mil millones de pesos el escandaloso presupuesto de la JEP

Imágenes de la detención arbitraria de Javier Oropeza por parte del régimen en Venezuela - Foto captura
Régimen de Venezuela

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Perversa y sanguinaria: así es la cúpula de las Farc llamada a declarar por el brutal macrocaso 11

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Vamos por alias Silvana y demás cabecillas del ELN": director nacional del GAULA de la Policía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Presentaron esa demanda cuando estos bárbaros del M-19 estaban en el poder": exmilitar Plazas Vega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Actualidad

Ver más
Incendio cerca de la Torre David
Venezuela

Incendio cerca de la Torre de David en importante avenida deja lamentables imágenes de fuego en medio de la noche en Caracas

Anubis Cova, primer teniente del Cuerpo de Bomberos de Caracas / Grupo de bomberos - Fotos de referencia: X / Pexels
Homenaje

Rinden homenaje póstumo a Anubis Cova, primer teniente del Cuerpo de Bomberos de Caracas, recordada por su labor de rescate en La Guaira tras los terremotos

Ataques de Ucrania contra instalaciones petroleras en Rusia
Rusia

Rusia derribó 267 drones ucranianos sobre 14 regiones y los mares Negro y Azov

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Incendio cerca de la Torre David
Venezuela

Incendio cerca de la Torre de David en importante avenida deja lamentables imágenes de fuego en medio de la noche en Caracas

Anubis Cova, primer teniente del Cuerpo de Bomberos de Caracas / Grupo de bomberos - Fotos de referencia: X / Pexels
Homenaje

Rinden homenaje póstumo a Anubis Cova, primer teniente del Cuerpo de Bomberos de Caracas, recordada por su labor de rescate en La Guaira tras los terremotos

Ataques de Ucrania contra instalaciones petroleras en Rusia
Rusia

Rusia derribó 267 drones ucranianos sobre 14 regiones y los mares Negro y Azov

Estados Unidos pacta con Dinamarca y Groenlandia el control militar de la isla ártica-Foto: EFE
Groenlandia

Trump anunció acuerdo que otorga a Estados Unidos "control permanente sobre la seguridad en Groenlandia"

Foto de avión en Liberia (AFP)
África

Migrantes enviados por EE. UU. a país africano se negaron a bajar del avión y fueron enviados a otra nación en la que se habla español

Abelardo de la Espriella revoca delegados en diálogos con el ELN - EFE
Abelardo de la Espriella

De la Espriella revoca delegados en diálogos con el ELN y cuestiona millonarios honorarios: “Se acabó la falsa paz”

Permanecen las especulaciones respecto al estado de salud de Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen cubano

“Es una política de la dictadura cubana mantener el secretismo”: periodista sobre la salud de Raúl Castro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023