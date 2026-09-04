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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Unión Europea

"La Unión Europea está muy presente tecnológicamente en Colombia": eurodiputado José Cepeda

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
José Carmelo Cepeda García, diputado del Parlamento Europeo por España, dialogó con NTN24 sobre Andicom 2026, uno de los principales congresos de tecnología, innovación y telecomunicaciones de América Latina que se celebra en Cartagena, Colombia. "La Unión Europea está muy presente tecnológicamente en Colombia y lo que queremos hacer precisamente, aprovechando la invitación de Andicom a participar activamente en esta gran convención, es precisamente mostrar todas esas fortalezas", dijo.

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