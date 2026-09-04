"La Unión Europea está muy presente tecnológicamente en Colombia": eurodiputado José Cepeda

José Carmelo Cepeda García, diputado del Parlamento Europeo por España, dialogó con NTN24 sobre Andicom 2026, uno de los principales congresos de tecnología, innovación y telecomunicaciones de América Latina que se celebra en Cartagena, Colombia. "La Unión Europea está muy presente tecnológicamente en Colombia y lo que queremos hacer precisamente, aprovechando la invitación de Andicom a participar activamente en esta gran convención, es precisamente mostrar todas esas fortalezas", dijo.