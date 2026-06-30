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Martes, 30 de junio de 2026
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Caracas

Varias viviendas colapsaron en sector Las Tinajitas en Caracas tras fuertes lluvias en Venezuela

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescatistas de la Cruz Roja en Venezuela. (EFE)
Rescatistas de la Cruz Roja en Venezuela. (EFE)
Las autoridades locales les pidieron a los habitantes de La Pastora y de otras zonas de alto riesgo de la capital mantenerse alerta ante la continuidad del período de lluvias.

Varias viviendas colapsaron en el sector Las Tinajitas de la parroquia La Pastora en Caracas, como consecuencias de fuertes lluvias que han azotado a la capital venezolana en las últimas horas y tras los terremotos que, el pasado miércoles, estremecieron al país.

Medios locales como El Universal y Globovisión mencionaron que las estructuras comenzaron a ceder bajo el peso del agua acumulada y el socavamiento de los suelos.

Equipos de la Alcaldía de Caracas se encuentran realizando el censo de las familias damnificadas para coordinar su traslado a refugios temporales y gestionar la ayuda humanitaria correspondiente, según relató la prensa local.

También les pidieron a los habitantes de La Pastora y de otras zonas de alto riesgo de la capital mantenerse alerta ante la continuidad del período de lluvias.

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Aunque de momento no hay confirmación sobre la relación entre estos derrumbes y los terremotos de la semana pasada, parece que la suma de ambos episodios fue demasiado para las viviendas.

Las operaciones de rescate y ayuda continuaban el martes en Venezuela tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos y al menos 1.700 muertos, mientras agencias de la ONU avisaron de escasez de alimentos y riesgo de enfermedades.

La tragedia dejó un panorama de devastación en Venezuela, donde la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del régimen de este país sumido en una crisis profunda.

La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales.

Mientras se apagan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados cinco días de la sacudida, la atención humanitaria vira hacia ayudar a las muchas personas que se quedaron sin hogar.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio fueron dos de los más fuertes y devastadores ocurridos en América Latina en los últimos tiempos.

Además de destruir cientos de edificios, los sismos dejaron inoperativo el principal aeropuerto de Venezuela, situado en La Guaira.

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En la zona de depósitos del puerto de La Guaira, el estado más destruido por los sismos, funciona ahora una morgue improvisada.

Edificios convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida. Es una posibilidad remota pasados más de cinco días de la tragedia.

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