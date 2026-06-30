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Martes, 30 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

La NASA con datos satelitales estimó que unos 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos en Venezuela tras terremotos

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
Edificios convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida.

La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela el miércoles pasado, según una evaluación preliminar de datos satelitales.

Entre gestión de los cuerpos y la búsqueda de sobrevivientes, unos 30 países intentan este martes ayudar a Venezuela a levantarse tras el doble terremoto que impactó hace una semana, causando decenas de miles de desaparecidos y más de 1.700 muertos.

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El lunes, Marines estadounidenses pusieron de nuevo en operación el puerto de La Guaira para el ingreso de equipos y suministro para las labores de asistencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que, con menos de un minuto de diferencia, golpearon el país el 24 de junio.

Han sido dos de los sismos más fuertes y devastadores en América Latina en los últimos tiempos.

Edificios convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida. Es una posibilidad remota pasados más de cinco días de la tragedia.

El lunes se registró un nuevo temblor de magnitud 5,1 que revivió el temor entre la población.

El gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un permiso para acceder a la zona de desastre.

La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del régimen de este país sumido en una crisis profunda, que llevó a millones a emigrar.

Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate. Son más de 2.000 efectivos y personal junto con más de 160 perros, según Gianluca Rampolla, coordinador de Naciones Unidas en Venezuela.

La ONU, agregó el funcionario, suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior.

La ventana crítica de 72 horas para hallar sobrevivientes, no obstante, se cerró el sábado a las 18H04. Pero puede haber milagros.

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Un mensaje de WhatsApp de una mujer encendió por ejemplo las esperanzas de un hallazgo milagroso entre los escombros.

Un joven de 21 años identificado como Aarón Levi fue rescatado el lunes en la localidad costera de Tanaguarena, según un video difundido por una fotógrafa que presenció la operación para sacarlo.

La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

El gobierno estima que ahora unos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, 189 de estos en colapso total, en La Guaira y Caracas.

La ONU calcula por su parte casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

En La Guaira, "la escasez de comida está extendida, los servicios básicos se han colapsado", dijo este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

"Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado", agregó.

Los dos hornos del único cementerio público de Caracas trabajan a plena capacidad. Decenas de personas esperan por un turno para sus seres queridos. Entre viernes y sábado se oficiaron de 60 a 70 entierros diarios.

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