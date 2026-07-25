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Sábado, 25 de julio de 2026
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Terremoto

Impactante testimonio de un hombre que se quedó con su mamá, mientras estaba tapiada por horas, hasta rescate tras terremotos en Venezuela

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El viernes pasado se cumplió un mes de la dolorosa tragedia que enfrenta Venezuela, tras el doble terremoto que la sacudió.

Se siguen conociendo, a un mes de los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, impactantes testimonios de los sobrevivientes.

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Un hombre contó en una reciente entrevista el drama vivido las horas antes de que se concretara el rescate de su madre.

"Hermano para sobrevivir después del terremoto, me quedé hasta el siguiente día con mi madre que tenía una pared en una pierna. Después vino un policía y logró sacar a mi madre, viva", afirmó aún con conmoción uno de los sobrevivientes.

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El viernes pasado se cumplió un mes de la dolorosa tragedia que enfrenta Venezuela, tras el doble terremoto que la sacudió.

30 días después de que el suelo se moviera de manera agresiva, el país atraviesa una de las épocas más difíciles de las últimas décadas, con Caracas y La Guaira como las zonas más afectadas por los sismos.

El primero de los movimientos tuvo una magnitud de 7,2 y el segundo de ellos de 7,5. Solo 39 segundos separaron estos agresivos movimientos que tumbaron más un centenar de edificios y que hoy dejan miles de damnificados y al menos 5.546 muertos.

Ambos sismos fueron muy superficiales, con una profundidad cercana a 10 kilómetros, por lo que la energía liberada por ambos movimientos aumentó el potencial destructivo.

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